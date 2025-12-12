Jurnal Antena Sport | Moş Crăciun intră la Dinamo - Antena Sport

Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton

Pentru Neluţu Varga a fost o afecere profitabilă, acum pleacă în Anglia pe 10 milioane de euro? Anunţul englezilor

Video Jurnal Antena Sport | Cu Gâlcă nu-i de joacă

LIVE SCORE CFR Cluj – Csikszereda 1-0. Avantaj minim pentru gazde pe tabelă

Se ştie prima finalistă la CM de handbal

Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”

Foto Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”

Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro

“Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord

FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor