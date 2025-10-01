Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore - Antena Sport

Home | Formula 1 | Grand Prix | Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore
Video

Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore

Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore, care va avea loc în acest weekend.

Ultimele video adaugate

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore

Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore

Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore
Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni

Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni

Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni
Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China

Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China

Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China
Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren

Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren

Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren
17:37
Rezultat șoc la Beijing! Iga Swiatek, eliminată în faza optimilor
17:37
Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League”
17:08
Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu!
16:59
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj
16:58
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi