Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu

Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 11:59

Comentarii
Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu

Hermannstadt, echipa preluată recent de Dorinel Munteanu care se luptă pentru evitarea retrogradării, a oficializat în urmă cu puțin timp o nouă mutare. Sibienii au adus un jucător care a evoluat în patru meciuri în România în tricoul celor de la FCSB, și anume pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu are nevoie de întăriri pentru a o salva pe Hermannstadt de la retrogradare, iar conducerea clubului a început să facă mutări pe piața transferurilor. După ce a semnat cu Eduard Florescu, de la Unirea Slobozia, formația din centrul țării a adus un jucător care o are în CV-ul său pe campioana României.

Chorbadzhiyski a jucat la FCSB în patru meciuri

În vârstă de 30 de ani, Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș bulgar cu ajutorul căruia Dorinel Munteanu speră să își “betoneze” defensiva. A venit de la Botev Vratsa, formație din țara natală pentru care a adunat opt meciuri în acest sezon.

Aventura de patru meciuri a lui Chorbadzhiyski la FCSB s-a produs în prima jumătate a stagiunii 2019/20, atunci când a fost împrumutat de la CSKA Sofia la FCSB. Bulgarul a fost titular în toate meciurile pe care le-a jucat, și anume cu Gaz Metan, Chindia și Hermannstadt în campionat, respectiv cu Metaloglobus în Cupa României.

Reclamă
Reclamă

Prin prisma prezenței sale în cupă, jucătorul de la sud de Dunăre are în palmaresul său și acest trofeu, pentru că la finalul sezonului respectiv FCSB câștiga competiția. În perioada sa scurtă la FCSB, Chorbadzhiyski a văzut și un cartonaș roșu, pe care l-a primit chiar în partida cu Hermannstadt, când a adunat două “galbene”.

Din iarnă, bulgarul s-a întors din împrumutul său în România înapoi la CSKA Sofia, care l-a cedat la finalul sezonului în Polonia la Stal Mielec. Chorbadzhiyski a mai bifat în CV-ul său echipe precum Widzew Lods sau Diosgyor.

Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolariPeste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Observator
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
11:56
Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar
11:34
Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii
11:32
Răzvan Sava va semna! Veste excelentă pentru portarul român
11:05
VIDEOLovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând
10:50
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan
10:24
EXCLUSIVDaniel Pancu, verdict surprinzător înainte de barajul României pentru Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”