Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu - Antena Sport

Hermannstadt, echipa preluată recent de Dorinel Munteanu care se luptă pentru evitarea retrogradării, a oficializat în urmă cu puțin timp o nouă mutare. Sibienii au adus un jucător care a evoluat în patru meciuri în România în tricoul celor de la FCSB, și anume pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski.
Dorinel Munteanu are nevoie de întăriri pentru a o salva pe Hermannstadt de la retrogradare, iar conducerea clubului a început să facă mutări pe piața transferurilor. După ce a semnat cu Eduard Florescu, de la Unirea Slobozia, formația din centrul țării a adus un jucător care o are în CV-ul său pe campioana României.
Chorbadzhiyski a jucat la FCSB în patru meciuri
În vârstă de 30 de ani, Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș bulgar cu ajutorul căruia Dorinel Munteanu speră să își “betoneze” defensiva. A venit de la Botev Vratsa, formație din țara natală pentru care a adunat opt meciuri în acest sezon.
Aventura de patru meciuri a lui Chorbadzhiyski la FCSB s-a produs în prima jumătate a stagiunii 2019/20, atunci când a fost împrumutat de la CSKA Sofia la FCSB. Bulgarul a fost titular în toate meciurile pe care le-a jucat, și anume cu Gaz Metan, Chindia și Hermannstadt în campionat, respectiv cu Metaloglobus în Cupa României.
Prin prisma prezenței sale în cupă, jucătorul de la sud de Dunăre are în palmaresul său și acest trofeu, pentru că la finalul sezonului respectiv FCSB câștiga competiția. În perioada sa scurtă la FCSB, Chorbadzhiyski a văzut și un cartonaș roșu, pe care l-a primit chiar în partida cu Hermannstadt, când a adunat două “galbene”.
Din iarnă, bulgarul s-a întors din împrumutul său în România înapoi la CSKA Sofia, care l-a cedat la finalul sezonului în Polonia la Stal Mielec. Chorbadzhiyski a mai bifat în CV-ul său echipe precum Widzew Lods sau Diosgyor.
