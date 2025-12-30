Un fotbalist cu patru meciuri la FCSB s-a întors în Liga 1. Întăriri pentru Dorinel Munteanu - Antena Sport

Hermannstadt, echipa preluată recent de Dorinel Munteanu care se luptă pentru evitarea retrogradării, a oficializat în urmă cu puțin timp o nouă mutare. Sibienii au adus un jucător care a evoluat în patru meciuri în România în tricoul celor de la FCSB, și anume pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski.

Dorinel Munteanu are nevoie de întăriri pentru a o salva pe Hermannstadt de la retrogradare, iar conducerea clubului a început să facă mutări pe piața transferurilor. După ce a semnat cu Eduard Florescu, de la Unirea Slobozia, formația din centrul țării a adus un jucător care o are în CV-ul său pe campioana României.

Chorbadzhiyski a jucat la FCSB în patru meciuri

În vârstă de 30 de ani, Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș bulgar cu ajutorul căruia Dorinel Munteanu speră să își “betoneze” defensiva. A venit de la Botev Vratsa, formație din țara natală pentru care a adunat opt meciuri în acest sezon.

Aventura de patru meciuri a lui Chorbadzhiyski la FCSB s-a produs în prima jumătate a stagiunii 2019/20, atunci când a fost împrumutat de la CSKA Sofia la FCSB. Bulgarul a fost titular în toate meciurile pe care le-a jucat, și anume cu Gaz Metan, Chindia și Hermannstadt în campionat, respectiv cu Metaloglobus în Cupa României.