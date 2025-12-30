Rapid poate da un "tun" financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii - Antena Sport

Închide meniul
Rapid poate da un "tun" financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii

Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 11:34

Rapid poate da un tun financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii

Albion Rrahmani, după un gol marcat pentru Rapid / Sport Pictures

Albion Rrahmani ar putea pleca de la Sparta Praga, după ce au apărut informații potrivit cărora gigantul Olympique Lyon s-a interesat de serviciile sale. În cazul în care mutarea kosovarului în Ligue 1 s-ar concretiza, Rapid ar avea și ea de câștigat de pe urma transferului fostului ei atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rrahmani a fost asociat cu un posibil transfer la Olympique Lyon, iar sursele celor de la Foot Mercato indică faptul că formația din “hexagon” a și înaintat o ofertă către Sparta Praga pentru a-l aduce pe jucătorul de 25 de ani. Trupa din Franța ar fi pus pe masă 6 milioane de euro pentru serviciile atacantului care în sezonul 2023/24 a îmbrăcat tricoul Rapidului.

Cum poate profita Rapid de un eventual transfer al lui Rrahmani

În cazul în care mutarea kosovarului ar deveni realitate, nu doar Sparta Praga ar încasa bani de pe urma transferului, ci și fosta echipă a jucătorului. În momentul în care l-a vândut în Cehia pe 5 milioane de euro, Rapid a inclus o clauză potrivit căreia păstrează 15% dintr-un viitor transfer al lui Rrahmani, anunțul fiind făcut la momentul respectiv de Victor Angelescu.

Astfel, dacă Sparta Praga va ajunge să îl vândă pe Rrahmani la Lyon pe 6 milioane de euro, atunci Dan Șucu ar încasa nu mai puțin de 900.000 de euro. Sursa care indica interesul francezilor pentru kosovar menționa de asemenea că sunt șanse ca oferta venită din Ligue 1 să fie strict una de tatonare, motiv pentru care suma totală, implicit și cea primită de alb-vișinii, ar putea crește.

În acest sezon, Rrahmani a adunat 12 goluri la Sparta Praga, plus două pase decisive, în 32 de meciuri.

