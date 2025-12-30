Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar - Antena Sport

Se vorbește tot mai mult despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid, vârful lui Real Oviedo fiind nemulțumit de numărul mic de minute de care a beneficiat la Cultural Leonese, echipa unde este în prezent împrumutat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant să vină la Rapid, salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe placul jucătorului, care a refuzat și Dinamo București.

Daniel Paraschiv, salariu consistent la Rapid

Daniel Paraschiv este lovitura pregătită de Rapid pentru această iarnă, atacantul trecut pe la Hermannstadt fiind din ce în ce mai aproape de transferul la gruparea giuleșteană.

Dan Șucu pare să fi câștigat lupta cu Dinamo pentru fotbalistul plecat în Spania, salariul fiind unul cu care „câinii” nu ar fi putut rivaliza. Potrivit gsp.ro, acesta va încasa 18.000 de euro pe lună la Rapid.

Mai mult decât atât, în funcție de performanțele echipei, remunerația acestuia ar putea ajunge la aproximativ 25.000 de euro pe lună. Un singur gol a marcat Daniel Paraschiv în acest sezon.