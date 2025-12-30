Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar

Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani „grei” din buzunar

Daniel Işvanca Publicat: 30 decembrie 2025, 11:56

Comentarii
Cifrele contractului pe care îl va avea Daniel Paraschiv la Rapid! Dan Șucu scoate bani grei” din buzunar

Daniel Paraschiv / Colaj Antena Sport

Se vorbește tot mai mult despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid, vârful lui Real Oviedo fiind nemulțumit de numărul mic de minute de care a beneficiat la Cultural Leonese, echipa unde este în prezent împrumutat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant să vină la Rapid, salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe placul jucătorului, care a refuzat și Dinamo București.

Daniel Paraschiv, salariu consistent la Rapid

Daniel Paraschiv este lovitura pregătită de Rapid pentru această iarnă, atacantul trecut pe la Hermannstadt fiind din ce în ce mai aproape de transferul la gruparea giuleșteană.

Dan Șucu pare să fi câștigat lupta cu Dinamo pentru fotbalistul plecat în Spania, salariul fiind unul cu care „câinii” nu ar fi putut rivaliza. Potrivit gsp.ro, acesta va încasa 18.000 de euro pe lună la Rapid.

Mai mult decât atât, în funcție de performanțele echipei, remunerația acestuia ar putea ajunge la aproximativ 25.000 de euro pe lună. Un singur gol a marcat Daniel Paraschiv în acest sezon.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Observator
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
11:34
Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii
11:32
Răzvan Sava va semna! Veste excelentă pentru portarul român
11:05
VIDEOLovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând
10:50
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan
10:24
EXCLUSIVDaniel Pancu, verdict surprinzător înainte de barajul României pentru Cupa Mondială
10:09
PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”