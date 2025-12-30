"Trei pumni! N-am știut de unde a venit". Legendarul Ronaldo Nazario, poveste brutală de când avea 16 ani - Antena Sport

Ronaldo Nazario este unul dintre cei mai mari jucători pe care fotbalul i-a văzut în toată istoria sa, însă se știe că nu toată cariera brazilianului a fost una “roz”. Pe lângă accidentările prin care a trebuit să treacă atunci când era în mare formă, fostul atacant a avut probleme încă de când evolua în țara natală, iar recent a povestit o întâmplare brutală.
Anecdota care îl are pe “R9” în prim-plan se producea pe vremea când evolua la 16 ani la Cruzeiro, echipă unde a jucat între 1993 și 1994, până să ajungă în Europa la PSV. Ronaldo era un mare talent sud-american, iar declarațiile sale puteau fi ușor arogante, mai ales fața unor veterani din sportul “rege”.
Ronaldo Nazario și povestea sa brutală
Legendarul jucător a povestit într-un interviu cu Juan Sebastian Veron cum a promis că va marca în fiecare meci câte trei goluri, după care a fost “taxat” extrem de dur de un adversar. Într-o singură repriză, Ronaldo a primit trei pumni de la același jucător, fața sa fiind avariată serios. Anecdota are însă un final fericit, pentru că în repriza secundă “O Fenomeno” s-a mobilizat și chiar a marcat de trei ori.
“Anecdota asta e incredibilă. E vorba de cei tineri fiind tineri, eu eram extrem de încrezător și am spus miercur într-un interviu că voi marca trei goluri în fiecare meci de duminică.
Am ajuns la meci, minutul 2, fundașul meu avea minge, eu mă uitam în altă pare și cineva a venit din spate și mi-a dat un pumn. Nici nu am știut de unde a venit. M-am ridicat sângerând, întrebând ce s-a întâmplat, iar el (n.r. cel care l-a atacat) mi-a spus <<nu vei marca trei goluri aici în toată viața ta, «nenorocitule».
A fost o adevărată lovitură. Au mai trecut 10 minute, arbitrul n-a văzut nimic, tipul s-a întors din nou, aproape că mi-a scos alt dinte. Când mai erau cinci minute din prima repriză, mi-a mai dat un pumn fără să îmi dau seama.
Sincer, nu erau atât de multe camere și nu era vizibil din niciun unghi, dar gura mea era un haos. Tăieturi, trei pumni fără să văd. Am părăsit terenul plângând.
M-am întors în repriza a doua uitându-mă după nenorocit, nu după minge. În final am câștigat meciul cu 3-0 și eu am marcat toate cele trei goluri“, a povestit “O Fenomeno”, potrivit mundodeportivo.com.
View this post on Instagram
A post shared by GangaFoot (@gangafootball)
Considerat unul dintre cei mai buni din istorie, Ronaldo a câștigat de două ori Balonul de Aur și Cupa Mondială alături de Brazilia în 2002, fiind și în lotul echipei din 1994 care a triumfat la turneul final din Statele Unite ale Americii.
- Soluții pentru Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League, interesate de stoperul român
- Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia
- Turcii de la Fenerbahce, pregătiți de o lovitură tare pe piața transferurilor! Starul din Serie A așteptat
- Cristi Chivu, printre “oamenii anului”. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia
- Primul club care i-a închis ușa în nas lui Radu Drăgușin! Ce opțiuni are românul