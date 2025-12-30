"Trei pumni! N-am știut de unde a venit". Legendarul Ronaldo Nazario, poveste brutală de când avea 16 ani - Antena Sport

Ronaldo Nazario este unul dintre cei mai mari jucători pe care fotbalul i-a văzut în toată istoria sa, însă se știe că nu toată cariera brazilianului a fost una “roz”. Pe lângă accidentările prin care a trebuit să treacă atunci când era în mare formă, fostul atacant a avut probleme încă de când evolua în țara natală, iar recent a povestit o întâmplare brutală.

Anecdota care îl are pe “R9” în prim-plan se producea pe vremea când evolua la 16 ani la Cruzeiro, echipă unde a jucat între 1993 și 1994, până să ajungă în Europa la PSV. Ronaldo era un mare talent sud-american, iar declarațiile sale puteau fi ușor arogante, mai ales fața unor veterani din sportul “rege”.

Ronaldo Nazario și povestea sa brutală

Legendarul jucător a povestit într-un interviu cu Juan Sebastian Veron cum a promis că va marca în fiecare meci câte trei goluri, după care a fost “taxat” extrem de dur de un adversar. Într-o singură repriză, Ronaldo a primit trei pumni de la același jucător, fața sa fiind avariată serios. Anecdota are însă un final fericit, pentru că în repriza secundă “O Fenomeno” s-a mobilizat și chiar a marcat de trei ori.

“Anecdota asta e incredibilă. E vorba de cei tineri fiind tineri, eu eram extrem de încrezător și am spus miercur într-un interviu că voi marca trei goluri în fiecare meci de duminică.

Am ajuns la meci, minutul 2, fundașul meu avea minge, eu mă uitam în altă pare și cineva a venit din spate și mi-a dat un pumn. Nici nu am știut de unde a venit. M-am ridicat sângerând, întrebând ce s-a întâmplat, iar el (n.r. cel care l-a atacat) mi-a spus <<nu vei marca trei goluri aici în toată viața ta, «nenorocitule».