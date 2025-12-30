Primul club care i-a închis ușa în nas lui Radu Drăgușin! Ce opțiuni are românul - Antena Sport

Radu Drăgușin a revenit în sfârșit într-un meci oficial pentru Tottenham, iar momentul a fost unul de care fundașul român s-a bucurat din plin. Șansele ca el să prindă minute la clubul din Anglia sunt mici, având în vedere perioada lungă de absență.
Din acest motiv, agentul fotbalistului cotat la 22 de milioane de euro vrea să solicite echipei din Premier League să accepte varianta unui împrumut pentru „Dragonul” lui Spurs.
AS Roma nu ia în calcul transferul lui Radu Drăgușin
Perioada de transferuri va începe în mai puțin de două zile, iar soarta lui Radu Drăgușin se poate decide, cel puțin pentru sezonul în curs. Românul are șanse mici să revină în echipa de start a lui Tottenham, motiv pentru care ar prefera un transfer în Italia.
S-a zvonit că Juventus, Inter și AS Roma ar fi interesate de serviciile sale, însă agentul Florin Manea a explicat că pentru moment, nu are nimic oficial la adresa internaționalului român.
Mai mult decât atât, italienii de la romapress.net anunță că antrenorul Romei a solicitat deja aducerea lui Disasi de la Chelsea, refuzând ideea de a-l transfera pe stoperul tricolor.
