Grand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore - Antena Sport

Grand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore

Grand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore
Video

Grand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore

Grand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore. Cursa a fost câştigată de pilotul lui Mercedes, George Russell. Acesta a plecat din pole-position şi a reuşit să îşi adjudece victoria. Marele Premiu din Singapore a marcat câştigarea titlului la constructori de către McLaren. Lando Norris s-a clasat pe 3, iar colegul lui, Oscar Piastri, a fost pe 4. Pe locul 2 a terminat cursa Max Verstappen. Campionul mondial s-a apărat formidabil în faţa lui Lando Norris, reuşind să îşi păstreze a doua poziţie până la finalul cursei, în ciuda atacurilor lui Norris.

