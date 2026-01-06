Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament - Antena Sport

Daniel Pancu a luat o decizie de urgență la CFR Cluj. Antrenorul l-a sunat pe Damjan Djokovic (35 de ani) pentru ca mijlocașul să-și facă bagajele și să vină în cantonamentul clujenilor de la Oliva Nova.
Djokovic a fost lăsat acasă, inițial, de Daniel Pancu. Croatul s-a pregătit la Cluj în aceste zile, alături de Ciprian Deac, care de asemenea nu a fost luat în cantonamentul clujenilor.
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj
Damjan Djokovic a fost pus să-și caute altă echipă în această iarnă, după ce nu a fost luat în cantonament. Conform gsp.ro, Daniel Pancu s-a răzgândit și a decis să-l cheme pe mijlocaș în stagiul de pregătire.
Damjan Djokovic mai are șase luni de contract cu CFR Cluj. Mijlocașul croat a revenit la trupa din Gruia în vara lui 2024, după despărțirea de Rapid.
Damjan Djokovic a fost jucător de bază la CFR Cluj, după ce echipa a fost preluată de Daniel Pancu. În cele şase meciuri din Liga 1 cu “Pancone” pe bancă, mijlocaşul croat a fost titular în patru dintre ele.
Înainte să fie sunat să plece în cantonament, Damjan Djokovic s-a antrenat la Cluj alături de Ciprian Deac, cei de la CFR Cluj punându-le la dispoziţie antrenor şi preparator fizic, pentru a rămâne astfel în formă.
