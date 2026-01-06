Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya
EXCLUSIV

Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya

Bogdan Stănescu Publicat: 6 ianuarie 2026, 19:53

Comentarii
Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya

Leo Grozavu / AntenaSport

Leo Grozavu (58 de ani) a explicat de ce echipa lui, FC Botoşani, a preferat să rămână în ţară, în timp ce contracandidatele la play-off din Liga 1 au plecat în Antalya.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grozavu a explicat că perioada care ar fi fost petrecută pe drum a putut astfel să fie folosită pentru recuperarea jucătorilor. Totodată, FC Botoşani va disputa prima etapă după pauza de iarnă la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda. Grozavu a mărturisit că se temea ca echipa lui să nu sufere “un şoc” atunci când ar fi trecut de la cald la frig.

Leo Grozavu, despre motivul pentru care FC Botoşani nu a mers în Antalya: “Ar fi fost o oboseală în plus”

“(n.r: Sunteţi invidioşi pe echipele din Antalya? Ce s-a întâmplat de nu aţi plecat şi dumneavoastră?) Timpul este foarte scurt şi am preferat să folosim timpul ăsta pentru o zi, două în plus de odihnă. Nu în ultimul timp pentru a economisi energie. Erau acele zile care în loc să fie folosite pentru reîncărcarea bateriilor după perioada asta de pregătire… Ar fi fost o oboseală în plus şi nu am vrut să riscăm din punctul ăsta de vedere.

Am riscat oarecum pentru că nu ştiam cum va fi vremea. Am înţeles că şi în Turcia sunt probleme cu temperaturile, sunt ploi. Prime etapă ne aşteaptă o deplasare grea, într-o zonă în care ştim că este foarte rece. Mai mult ca sigur, dacă veneam de la cald la frig puteam să avem un şoc. Pentru noi contează orice meci”, a declarat Leo Grozavu în exclusivitate pentru AntenaSport.

FC Botoşani e una dintre revelaţiile acestui campionat. După 21 de etape disputate, FC Botoşani e pe locul 3 în Liga 1, cu 38 de puncte. Moldovenii au fost chiar lider, la un moment dat, al Ligii 1. Botoşani e la egalitate de puncte cu Dinamo. Totodată, se află la numai 2 puncte în spatele liderului Craiova şi la un singur punct de locul 2, ocupat de Rapid.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Observator
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri
20:45
VideoMarius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB