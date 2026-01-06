Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya - Antena Sport

Leo Grozavu (58 de ani) a explicat de ce echipa lui, FC Botoşani, a preferat să rămână în ţară, în timp ce contracandidatele la play-off din Liga 1 au plecat în Antalya.

Grozavu a explicat că perioada care ar fi fost petrecută pe drum a putut astfel să fie folosită pentru recuperarea jucătorilor. Totodată, FC Botoşani va disputa prima etapă după pauza de iarnă la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda. Grozavu a mărturisit că se temea ca echipa lui să nu sufere “un şoc” atunci când ar fi trecut de la cald la frig.

Leo Grozavu, despre motivul pentru care FC Botoşani nu a mers în Antalya: “Ar fi fost o oboseală în plus”

“(n.r: Sunteţi invidioşi pe echipele din Antalya? Ce s-a întâmplat de nu aţi plecat şi dumneavoastră?) Timpul este foarte scurt şi am preferat să folosim timpul ăsta pentru o zi, două în plus de odihnă. Nu în ultimul timp pentru a economisi energie. Erau acele zile care în loc să fie folosite pentru reîncărcarea bateriilor după perioada asta de pregătire… Ar fi fost o oboseală în plus şi nu am vrut să riscăm din punctul ăsta de vedere.

Am riscat oarecum pentru că nu ştiam cum va fi vremea. Am înţeles că şi în Turcia sunt probleme cu temperaturile, sunt ploi. Prime etapă ne aşteaptă o deplasare grea, într-o zonă în care ştim că este foarte rece. Mai mult ca sigur, dacă veneam de la cald la frig puteam să avem un şoc. Pentru noi contează orice meci”, a declarat Leo Grozavu în exclusivitate pentru AntenaSport.

FC Botoşani e una dintre revelaţiile acestui campionat. După 21 de etape disputate, FC Botoşani e pe locul 3 în Liga 1, cu 38 de puncte. Moldovenii au fost chiar lider, la un moment dat, al Ligii 1. Botoşani e la egalitate de puncte cu Dinamo. Totodată, se află la numai 2 puncte în spatele liderului Craiova şi la un singur punct de locul 2, ocupat de Rapid.