AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu legată de transferul lui Louis Munteanu până la noul antrenor al lui Chelsea.
1. Verdictul lui Lucescu
Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: “Poate profesional va avea de suferit la început”, a spus selecționerul României.
2. A văzut doar vișiniu
Daniel Paraschiv a vorbit din Antalya despre transferul său la Rapid. Atacantul n-a avut niciun dubiu când a fost contactat de echipa din Giulești. Paraschiv nici nu știa despre oferta de la Dinamo.
3. Argeș vinde pe bani mulți
Pe as.ro afli toate detaliile despre vedeta vândută de FC Argeș. “Era imposibil să-l mai ținem”, a spus președintele Dani Coman.
4. Cîrstea merge mai departe
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Brisbane după ce a trecut de Jelena Ostapenko în două seturi. Pe tenismena care se retrage la finalul anului o așteaptă un duel de gală cu Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial.
5. Chelsea are antrenor
Chelsea a anunțat oficial cine este noul antrenor al echipei după despărțirea de Enzo Maresca. Liam Rosenior, de la Strasbourg, vine pe Stamford Bridge să îi ia locul italianului.
