AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 16:55

Comentarii

Mircea Lucescu, la tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială / Profimedia

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu legată de transferul lui Louis Munteanu până la noul antrenor al lui Chelsea.

1. Verdictul lui Lucescu

Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: “Poate profesional va avea de suferit la început”, a spus selecționerul României.

2. A văzut doar vișiniu

Daniel Paraschiv a vorbit din Antalya despre transferul său la Rapid. Atacantul n-a avut niciun dubiu când a fost contactat de echipa din Giulești. Paraschiv nici nu știa despre oferta de la Dinamo.

3. Argeș vinde pe bani mulți

Pe as.ro afli toate detaliile despre vedeta vândută de FC Argeș. “Era imposibil să-l mai ținem”, a spus președintele Dani Coman.

4. Cîrstea merge mai departe

O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşinaO preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Brisbane după ce a trecut de Jelena Ostapenko în două seturi. Pe tenismena care se retrage la finalul anului o așteaptă un duel de gală cu Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial.

5. Chelsea are antrenor

Chelsea a anunțat oficial cine este noul antrenor al echipei după despărțirea de Enzo Maresca. Liam Rosenior, de la Strasbourg, vine pe Stamford Bridge să îi ia locul italianului.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Comentarii


1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
