AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu legată de transferul lui Louis Munteanu până la noul antrenor al lui Chelsea.

1. Verdictul lui Lucescu

Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: “Poate profesional va avea de suferit la început”, a spus selecționerul României.

2. A văzut doar vișiniu

Daniel Paraschiv a vorbit din Antalya despre transferul său la Rapid. Atacantul n-a avut niciun dubiu când a fost contactat de echipa din Giulești. Paraschiv nici nu știa despre oferta de la Dinamo.