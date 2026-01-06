Reacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani! - Antena Sport

Antrenorul lui FC Botoşani, Leo Grozavu (58 de ani), a vorbit despre varianta împrumutului lui Denis Alibec (35 de ani) la echipa moldoveană.
Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a lansat această ipoteză. El preciza însă că vrea să ştie dacă Alibec ar fi dispus să meargă la echipa moldoveană.
Leo Grozavu, despre împrumutul lui Denis Alibec la Botoşani: “Eu am spus că e destul de dificil”
Pentru Denis Alibec o variantă ar fi şi întoarcerea la Farul, aşa cum declara Gică Popescu pentru AntenaSport.
“(n.r: Au fost reale şansele unui împrumut al lui Alibec?) N-aş putea să vă spun pentru că nu le cunosc. Eu am spus la momentul respectiv că e destul de dificil, dar n-aş vrea să intru într-o discuţie care mă depăşeşte”, a declarat Leo Grozavu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Denis Alibec, care a împlinit ieri 35 de ani, se află cu FCSB în cantonamentul din Antalya. El are contract până în vară cu FCSB.
Atacantul este nemulţumit că nu joacă la campioană. De altfel Alibec şi-a exprimat şi public nemulţumirea faţă de statutul lui la FCSB. El transmitea că se aştepta la altceva atunci când a acceptat să revină la echipa patronată de Gigi Becali.
Cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 500.000 de euro, Alibec nu a jucat decât în 7 meciuri în campionat, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A marcat un gol în Cupa României, cu Gloria şi a oferit un assist în cele 3 meciuri în care a evoluat în Europa League.
“Era o oportunitate pentru Alibec, dar nu am concretizat nimic. Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi. Leo a fost plecat și el undeva peste ocean, ei se văd mâine, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”, declara anterior Valeriu Iftime pentru iamsport.ro.
