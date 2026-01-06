Reacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani! - Antena Sport

Antrenorul lui FC Botoşani, Leo Grozavu (58 de ani), a vorbit despre varianta împrumutului lui Denis Alibec (35 de ani) la echipa moldoveană.

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a lansat această ipoteză. El preciza însă că vrea să ştie dacă Alibec ar fi dispus să meargă la echipa moldoveană.

Leo Grozavu, despre împrumutul lui Denis Alibec la Botoşani: “Eu am spus că e destul de dificil”

Pentru Denis Alibec o variantă ar fi şi întoarcerea la Farul, aşa cum declara Gică Popescu pentru AntenaSport.

“(n.r: Au fost reale şansele unui împrumut al lui Alibec?) N-aş putea să vă spun pentru că nu le cunosc. Eu am spus la momentul respectiv că e destul de dificil, dar n-aş vrea să intru într-o discuţie care mă depăşeşte”, a declarat Leo Grozavu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Denis Alibec, care a împlinit ieri 35 de ani, se află cu FCSB în cantonamentul din Antalya. El are contract până în vară cu FCSB.