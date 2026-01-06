Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Primul gol după aproape un an - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 18:42

Florinel Coman, în timpul unui meci pentru Al-Gharafa - Profimedia

Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Internaționalul român a reușit să puncteze pentru prima dată după o pauză de aproape un an.  

Florinel Coman a înscris în duelul câștigat de Al Gharafa cu Umm-Salal, scor 3-2, din etapa a 12-a a primei ligi din Qatar. „Mbappe” a punctat în minutul 79, la nouă minute după ce a fost trimis pe teren. 

Florinel Coman a primit o pasă de la Yacine Brahimi în marginea careului și a înaintat spre poarta adversă. Fostul jucător al FCSB-ului și-a driblat fără emoții un adversar și a marcat cu un șut plasat, la care portarul nu a avut nicio șansă. 

Al Gharafa a condus cu 2-0 la pauză, după „dubla” lui Hamed. Florinel Coman a dus scorul la 3-0 în minutul 79, însă echipa sa a trăit cu emoții finalul de meci. Umm-Salal a reușit să puncteze de două ori, în minutele 86 și 89, însă în cele din urmă, Al Gharafa a luat cele trei puncte. 

Grație evoluției din meciul cu Umm-Salal, Florinel Coman a primit nota 7,8 din partea celor de la sofascore.ro. A fost a doua cea mai mare notă primită de un jucător al lui Al Gharafa, după Jamal Hamed (8,5), autor al unei „duble”. 

Ultima dată, Florinel Coman reușea să marcheze la începutul lunii februarie 2025. La momentul respectiv, „Mbappe” puncta spectaculos pentru Cagliari, în meciul cu Parma, chiar la debutul în Serie A. 

Florinel Coman a revenit la Al Gharafa în vară, după împrumutul la Cagliari. De la începutul sezonului, internaționalul român a bifat doar cinci meciuri, echipa sa fiind lider, după 12 runde disputate. 

