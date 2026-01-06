Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Primul gol după aproape un an - Antena Sport

Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Internaționalul român a reușit să puncteze pentru prima dată după o pauză de aproape un an.

Florinel Coman a înscris în duelul câștigat de Al Gharafa cu Umm-Salal, scor 3-2, din etapa a 12-a a primei ligi din Qatar. „Mbappe” a punctat în minutul 79, la nouă minute după ce a fost trimis pe teren.

Florinel Coman a primit o pasă de la Yacine Brahimi în marginea careului și a înaintat spre poarta adversă. Fostul jucător al FCSB-ului și-a driblat fără emoții un adversar și a marcat cu un șut plasat, la care portarul nu a avut nicio șansă.

Al Gharafa a condus cu 2-0 la pauză, după „dubla” lui Hamed. Florinel Coman a dus scorul la 3-0 în minutul 79, însă echipa sa a trăit cu emoții finalul de meci. Umm-Salal a reușit să puncteze de două ori, în minutele 86 și 89, însă în cele din urmă, Al Gharafa a luat cele trei puncte.