Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: "Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: "Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!"

Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 13:15

Pare banc, dar nu este! Gigi Becali s-a întâlnit la semafor cu un fost fotbalist al FCSB-ului. Este vorba de Lukasz Szukala. Nu l-a mai recunoscut pe fotbalist, care singur i-a spus cine este. Întregul episod a fost povestit de Gigi Becali.

“M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în masină și a oprit la stop. Și nu-l mai cunoșteam. Eu nu-l știam pe el în realitate, deoarece eram la puscarie în perioada aia și n-am apucat să-l întâlnesc. Îl văzusem doar la televizor. Și el zice: «Eu sunt Szukala!». I-am răspune: «Băăăi, toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo?». A dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lui ăla, care a șutat apoi la vinclu. M-am bucurat că a dat cu capul, dar să o fi dat mai încolo. Era minutul 92 și eram la pușcărie. Pentru mine, nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets. Am ratat calificarea în Liga Campionilor. Erau aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie”, a povestit latifundiarul.

Gigi Becali a amintit de celebrul meci în care Cosmin Moţi a fost portar de conjunctură la penalty-uri, în FCSB – Ludogorets. Ce s-a întâmplat atunci? Partida se disputa în play-off-ul Ligii Campionilor. După 1-0 la București, FCSB avea nevoie de cel puțin un egal pentru a merge în Ligă. Szukala a dat acea pasă, de care Gigi Becali a amintit, iar Ludogorets a marcat în minutul 90 şi a dus meciul în prelungiri. Portarul de conjunctură a lui Ludogorets la lovuturile de departajare a fost chiar jucătorul de câmp, românul Cosmin Moţi, care a parat penalty-ul executat de Pîrvulescu, iar apoi a închis meciul la execuția extrem de slabă pe care a avut-o Cornel Râpă.

 

