Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament - Antena Sport

Hansi Flick a primit o veste proastă înainte ca Barcelona să se dueleze cu Athletic Bilbao, în semifinalele Supercupei Spaniei. Lamine Yamal (18 ani) a lipsit de la antrenamentul echipei, cu o zi înaintea meciului.
Lamine Yamal nu s-a putut antrena normal, alături de ceilalți coechipieri ai săi. Starul catalanilor s-a pregătit separat, în sala de forță.
Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei: Lamine Yamal s-a antrenat separat
Conform marca.com, Barcelona nu a emis un comunicat oficial privind starea lui Lamine Yamal, deși acesta nu s-a putut pregăti normal în vederea partidei cu Athletic Bilbao. Spaniolii menționează că prin acest fapt, catalanii dau de înțeles că problemele tânărului jucător nu ar fi unele grave și ar avea șanse să joace cu Athletic Bilbao.
Lamine Yamal a lipsit de la antrenamentele Barcelonei și cu două zile înaintea derby-ului cu Espanyol, din ultima etapă de campionat. La momentul respectiv, spaniolul a resimțit un disconfort general și s-a refăcut la timp pentru meci.
În ciuda absenței lui Lamine Yamal de la antrenamentul Barcelonei, Hansi Flick a primit și o veste bună. Ronald Araujo s-a pregătit alături de ceilalți jucători ai catalanilor, el fiind accidentat de la finalul lunii noiembrie.
Barcelona se va duela miercuri cu Athletic Bilbao, de la ora 21:00. Catalanii au câștigat anul trecut Supercupa Spaniei, care și în acest an se desfășoară în Arabia Saudită, la Jeddah.
Ce a spus Hansi Flick înainte de Supercupa Spaniei
Hansi Flick vrea ca Barcelona să-și apere trofeul, după succesul de anul trecut. În 2025, catalanii o umileau pe rivala Real Madrid în marea finală, scor 5-2.
„Supercupa e diferită față de cum e în Germania, dar îmi place. O competiție cu semifinale și finală. Succesul de anul trecut ne-a oferit multă energie și vrem să repetăm asta.
E cel mai scurt drum către un trofeu, dar nu va fi ușor pentru că și restul echipelor sunt puternice”, a spus Hansi Flick, conform marca.com.
- Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate”
- Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri
- No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul
- Jucătorii Valenciei, în pericol din pricina propriilor suporteri! Un geam al autocarului a fost spart!
- Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid