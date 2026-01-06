Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament - Antena Sport

Hansi Flick a primit o veste proastă înainte ca Barcelona să se dueleze cu Athletic Bilbao, în semifinalele Supercupei Spaniei. Lamine Yamal (18 ani) a lipsit de la antrenamentul echipei, cu o zi înaintea meciului.

Lamine Yamal nu s-a putut antrena normal, alături de ceilalți coechipieri ai săi. Starul catalanilor s-a pregătit separat, în sala de forță.

Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei: Lamine Yamal s-a antrenat separat

Conform marca.com, Barcelona nu a emis un comunicat oficial privind starea lui Lamine Yamal, deși acesta nu s-a putut pregăti normal în vederea partidei cu Athletic Bilbao. Spaniolii menționează că prin acest fapt, catalanii dau de înțeles că problemele tânărului jucător nu ar fi unele grave și ar avea șanse să joace cu Athletic Bilbao.

Lamine Yamal a lipsit de la antrenamentele Barcelonei și cu două zile înaintea derby-ului cu Espanyol, din ultima etapă de campionat. La momentul respectiv, spaniolul a resimțit un disconfort general și s-a refăcut la timp pentru meci.

În ciuda absenței lui Lamine Yamal de la antrenamentul Barcelonei, Hansi Flick a primit și o veste bună. Ronald Araujo s-a pregătit alături de ceilalți jucători ai catalanilor, el fiind accidentat de la finalul lunii noiembrie.