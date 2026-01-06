„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală - Antena Sport

Închide meniul
„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți". Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală

Home | Fotbal | Liga 1 | „Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți". Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală

„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 19:23

Comentarii
Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală

Dan Nistor, în timpul unui meci / Profimedia Images

Dan Nistor a răbufnit și a transmis un mesaj dur, după ce Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Veteranul de la CFR Cluj nu a făcut deplasarea alături de echipă în cantonamentul de iarnă. 

Dan Nistor a declarat că rivalul de la CFR Cluj a fost „umilit”, ținând cont de performanțele sale uriașe obținute la CFR Cluj. Mijlocașul ajuns la 39 de ani a cucerit nu mai puțin de șapte titluri alături de trupa din Gruia. 

Dan Nistor a răbufnit, după decizia luată de Daniel Pancu în privința lui Ciprian Deac 

Dan Nistor a criticat în termeni dur decizia luată de Daniel Pancu. El a amintit de rezultatele obținute de Ciprian Deac alături de CFR Cluj, mărturisind că mijlocașul ar merita mai mult respect. 

„Îmi pare rău pentru el, pentru că suntem și prieteni destul de buni. Are ditamai cariera în spate și da, cred că e cuvântul potrivit. E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți în cariera lor. 

A dus echipa aia în Europa League, Champions League și așa mai departe. Dar sunt problemele lor. Azi ești bun, mâine ești făcut… Din păcate, nu există recunoștință la noi în țară”, a declarat Dan Nistor, după ce a evoluat în amicalul pierdut de U Cluj cu Karagumruk, scor 1-2, în cantonamentul din Antalya. 

Pe lângă Ciprian Deac, Daniel Pancu a mai lăsat un veteran de la CFR Cluj acasă, pe Damjan Djokovic. Ambii jucători se antrenează singuri la Cluj, clubul punându-le la dispoziție un preparator fizic. 

Comentarii


1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
