Lionel Messi urmăreşte cursa de Formula 1 de la Miami de la faţa locului! Imagini cu campionul mondial

Lionel Messi (38 de ani) şi-a făcut apariţia pe circuitul de la Miami pentru cursa Marelui Premiu de acolo, care se vede pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY de la ora 19:45.

Lionel Messi a venit alături de soţia lui, Antonella Roccuzzo (38 de ani), şi de copiii lor să vadă de la faţa locului cursa de la Miami.

Lionel Messi se pregăteşte pentru cel mai tare Mondial din istorie, care se va vedea exclusiv în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie. Deţinător a 8 Baloane de Aur, record absolut, Messi va încerca să îşi apere trofeul de campion mondial, pe care l-a cucerit alături de Argentina în urmă cu 4 ani, în Qatar. Argentina a învins-o atunci, în finală, după loviturile de departajare, pe Franţa lui Kylian Mbappe. A fost o finală absolut “nebună”, cu scorul de 2-2 în timpul regulamentar şi 3-3, după prelungiri. Messi a reuşit o “dublă” în acel meci, în timp ce Mbappe a realizat un hattrick.

Cu un Emiliano Martinez în zi mare în poartă, argentinienii au reuşit să transforme toate loviturile de departajare, prima a lor fiind executată, bineînţeles, de Messi. Mbappe a transformat primul pentru francezi, dar Kingsley Coman şi Tchouameni au ratat de la punctul cu var. Gonzalo Montiel a executat lovitura de la 11 metri care a dat startul sărbătorii pentru argentinieni.