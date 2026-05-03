Lionel Messi urmăreşte cursa de Formula 1 de la Miami de la faţa locului! Imagini cu campionul mondial

Lionel Messi (38 de ani) şi-a făcut apariţia pe circuitul de la Miami pentru cursa Marelui Premiu de acolo, care se vede pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY de la ora 19:45.
Lionel Messi a venit alături de soţia lui, Antonella Roccuzzo (38 de ani), şi de copiii lor să vadă de la faţa locului cursa de la Miami.
Lionel Messi se pregăteşte pentru cel mai tare Mondial din istorie, care se va vedea exclusiv în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie. Deţinător a 8 Baloane de Aur, record absolut, Messi va încerca să îşi apere trofeul de campion mondial, pe care l-a cucerit alături de Argentina în urmă cu 4 ani, în Qatar. Argentina a învins-o atunci, în finală, după loviturile de departajare, pe Franţa lui Kylian Mbappe. A fost o finală absolut “nebună”, cu scorul de 2-2 în timpul regulamentar şi 3-3, după prelungiri. Messi a reuşit o “dublă” în acel meci, în timp ce Mbappe a realizat un hattrick.
Cu un Emiliano Martinez în zi mare în poartă, argentinienii au reuşit să transforme toate loviturile de departajare, prima a lor fiind executată, bineînţeles, de Messi. Mbappe a transformat primul pentru francezi, dar Kingsley Coman şi Tchouameni au ratat de la punctul cu var. Gonzalo Montiel a executat lovitura de la 11 metri care a dat startul sărbătorii pentru argentinieni.
Kimi Antonelli (19 ani), liderul din clasamentul general, va pleca din pole-position în cursa de la Miami. Italianul a obţinut al treilea pole la rând la Miami.
El a înregistrat timpul fabulos de 1:27.798 în calificările de la Miami, pe locul secund clasându-se Max Verstappen.
Antonelli a egalat la Miami o performanţă uriaşă reuşită de Michael Schumacher şi Ayrton Senna
Kimi Antonelli a egalat o performanţă uriaşă reuşită de Michael Schumacher şi Ayrton Senna. Cei doi piloţi legendari au obţinut, la fel ca tânărul de la Mercedes, primele lor trei pole-uri din carieră în curse consecutive.
După calificări, Antonelli a recunoscut că a încercat să forţeze în a doua ieşire pe circuit, în Q3. Cu toate acestea, s-a dovedit ca timpul obţinut în prima ieşire să fie suficient pentru pole-position. Tânărul de la Mercedes a dezvăluit că a exersat şi starturile, după problemele avute la precedentele curse.
“A fost o zi minunată, e minunat să fiu din nou în pole. A fost un start dificil, ne-am revenit după cursa de sprint. Am fost un pic prea ambţios pe ultimul tur, dar sunt fericit.
Am fost foarte stresat, să fiu sincer. Aşteptam ca toţi să-şi termine tururile, dar primul meu tur a fost suficient de bun. Mâine ar fi frumos să nu pierd nicio poziţie la start, vom face tot ce putem. Starturile au fost destul de grele pentru noi, vom încerca să maximizăm performanţa”, a declarat Kimi Antonelli, după calificările Marelui Premiu de la Miami.
