Giovanni Becali i-a transmis lui Nicolescu ce transferuri trebuie să facă pentru ca Dinamo să atace titlul!

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) i-a transmis preşedintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), ce transferuri trebuie să facă pentru ca echipa din Ştefan cel Mare să atace titlul în sezonul următor.

Giovanni Becali e de părere că Dinamo are nevoie de 5 titulari pentru a cuceri titlul. În acest sezon obiectivul lui Dinamo este să prindă o cupă europeană. Dinamo e pe locul 4 în play-off, în acest moment, cu 34 de puncte. “Câinii” o întâlnesc astăzi, de la ora 21:00, pe Universitatea Craiova, în deplasare. Craiova a eliminat-o, recent, pe Dinamo din Cupa României, după un meci dramatic, câştigat de olteni la loviturile de departajare.

Giovanni Becali: “Dinamo mai are nevoie de vreo cinci titulari”

„Mai are nevoie Dinamo de jucători, de vreo cinci titulari are nevoie. Cîrjan și Musi sunt doi jucători buni. Antrenorul a fost inspirat că i-a odihnit. Cîrjan a fost folosit în repriza a doua, venind de pe bancă. Ei tot insistă cu Mazilu. El își va reveni după perioada de pregătire din vară. Pușcaș trebuie să se roage de antrenori să se pregătească cât mai bine. Are 30 de ani. El poate da 14-15 goluri la Dinamo”, a spus Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Giovanni Becali este cunoscut ca un suporter al lui Dinamo, la fel ca fratele său, Victor (64 de ani). Giovanni Becali povestea că a şi jucat fotbal în adolescenţă la Dinamo.

Dinamo a învins-o în ultimul meci, în derby, pe Rapid, cu 3-1. Victoria a dus-o pe Dinamo peste Rapid în clasament. Giuleştenii au în acest moment 32 de puncte.