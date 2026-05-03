Sir Alex Ferguson, dus la spital înainte de Man. United – Liverpool. Antrenorului i s-a făcut rău pe Old Trafford

Momente de panică înainte de startul derby-ului din Premier League dintre Manchester United și Liverpool.

Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al “diavolilor roșii” aflat pe Old Trafford pentru a asista la meci, a fost transportat la spital după ce nu s-a simțit bine.

Duminică după-amiază, Manchester United și Liverpool se întâlnesc în derby-ul Angliei, iar la partida de pe Old Trafford ar fi trebuit să asiste și cel mai mare manager al gazdelor, Sir Alex Ferguson. O prezență constantă la partidele “diavolilor roșii”, acesta nu a prins însă fluierul de start, pentru că i s-a făcut rău și a fost transportat la spital cu o oră înainte de lovitura de începere.

Potrivit dailymail.com, tehnicianul de 84 de ani a fost transportat la unitatea medicală strict ca precauție și sunt șanse mari să fie lăsat să se ducă acasă pentru a se recupera. Ferguson a trecut în 2018 prin cel mai greu moment al vieții sale, atunci când a suferit o hemoragie cerebrală, însă nu există niciun semn care să sugereze că starea sa de rău de duminică are vreo legătură cu ce s-a întâmplat acum 8 ani.

Sir Alex a fost managerul lui Manchester United între 1986 și 2013, perioadă în care a câștigat 13 titluri de campion, două Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei, o Cupă a Cupelor, un Campionat Mondial al Cluburilor, cinci FA Cup, patru Cupe ale Ligii și 10 Supercupe ale Angliei.