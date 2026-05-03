Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut al treilea pole la rând şi a egalat performanţele lui Schumacher şi Senna

Kimi Antonelli a oferit prima reacţie, după ce a obţinut pole-position-ul în Marele Premiu de la Miami. Pilotul Mercedes va pleca pentru a treia oară la rând din fruntea grilei, într-o cursă de Formula 1.
Kimi Antonelli a înregistrat timpul fabulos de 1:27.798, în calificările de la Miami, pe locul secund clasându-se Max Verstappen. Cursa va fi duminică, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut al treilea pole la rând, la Miami
Kimi Antonelli a egalat o performanţă uriaşă reuşită de Michael Schumacher şi Ayrton Senna. Cei doi piloţi legendari au obţinut, la fel ca tânărul de la Mercedes, primele lor trei pole-uri din carieră în curse consecutive.
După calificări, Antonelli a recunoscut că a încercat să forţeze în a doua ieşire pe circuit, în Q3. Cu toate acestea, s-a dovedit ca timpul obţinut în prima ieşire să fie suficient pentru pole-position. Tânărul de la Mercedes a dezvăluit că a exersat şi starturile, după problemele avute la precedentele curse.
Kimi Antonelli and Max Verstappen on the front row! 👀
Here’s your Miami Grand Prix starting grid ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/cH0yp8FKq4
— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
“A fost o zi minunată, e minunat să fiu din nou în pole. A fost un start dificil, ne-am revenit după cursa de sprint. Am fost un pic prea ambţios pe ultimul tur, dar sunt fericit.
Am fost foarte stresat, să fiu sincer. Aşteptam ca toţi să-şi termine tururile, dar primul meu tur a fost suficient de bun. Mâine ar fi frumos să nu pierd nicio poziţie la start, vom face tot ce putem. Starturile au fost destul de grele pentru noi, vom încerca să maximizăm performanţa”, a declarat Kimi Antonelli, după calificările Marelui Premiu de la Miami.
