Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut al treilea pole la rând şi a egalat performanţele lui Schumacher şi Senna

Kimi Antonelli a oferit prima reacţie, după ce a obţinut pole-position-ul în Marele Premiu de la Miami. Pilotul Mercedes va pleca pentru a treia oară la rând din fruntea grilei, într-o cursă de Formula 1.

Kimi Antonelli a înregistrat timpul fabulos de 1:27.798, în calificările de la Miami, pe locul secund clasându-se Max Verstappen. Cursa va fi duminică, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut al treilea pole la rând, la Miami

Kimi Antonelli a egalat o performanţă uriaşă reuşită de Michael Schumacher şi Ayrton Senna. Cei doi piloţi legendari au obţinut, la fel ca tânărul de la Mercedes, primele lor trei pole-uri din carieră în curse consecutive.

După calificări, Antonelli a recunoscut că a încercat să forţeze în a doua ieşire pe circuit, în Q3. Cu toate acestea, s-a dovedit ca timpul obţinut în prima ieşire să fie suficient pentru pole-position. Tânărul de la Mercedes a dezvăluit că a exersat şi starturile, după problemele avute la precedentele curse.

— Formula 1 (@F1) May 2, 2026