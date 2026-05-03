„Lumina de la capătul tunelului”. Reacția lui Max Verstappen, după primul rezultat important al sezonului

Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce s-a clasat pe locul secund în calificările Marelui Premiu de la Miami. Pilotul de la Red Bull, de patru ori campion mondial, va lua startul din prima linie alături de Kimi Antonelli, cel care a obținut al treilea pole-position la rând.
Cursa Marelui Premiu de la Miami va fi azi, de la ora 20:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Ora de start a fost modificată din cauza condițiilor meteo severe anunțate la ora 23:00, atunci când ar fi trebuit inițial să se desfășoare cursa.
Max Verstappen a obținut cel mai bun rezultat al sezonului în calificările de la Miami. În prima etapă a sezonului, în Australia, olandezul a abandonat în calificări, în China, el s-a clasat pe locul 8, iar în Japonia, pe locul 11.
Verstappen a transmis că a văzut „lumina de la capătul tunelului” în Miami, fiind încântat de modificările aduse monopostului său, în pauza forțată din aprilie.
„Mașina nu a fost grozavă în precedentele curse, dar nici eu nu m-am simțit confortabil în ea. Echipa a muncit din greu în ultimele săptămâni pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a mă face să mă simt confortabil cu multe lucruri privind mașina.
Chiar s-a meritat. Simt că dețin din nou mai mult controlul asupra mașinii, pot forța puțin mai mult. Îmbunătățirile încep să funcționeze. Să fiu în prima linie este mult mai bine decât mă așteptam înainte de weekend.
Vom vedea cum va fi în cursă, dar sunt deja foarte mulțumit de unde ne aflăm. Se vede ca o lumină la capătul tunelului și putem pur și simplu să mergem mai departe și să încercăm să reducem diferența și mai mult”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com.
