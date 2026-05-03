Decizia luata de FIA, înainte de Marele Premiu de la Miami: cursa va începe la ora 20:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Dan Roșu Publicat: 3 mai 2026, 7:53 / Actualizat: 3 mai 2026, 10:37

Calificările de la Miami - Getty Images

Cursa Marelui Premiu de la Miami era programată duminică seară, la ora 23:00, dar FIA a luat o decizie radicală, după ce Kimi Antonelli a obţinut pole-position în Statele Unite.

Marele Premiu de la Miami va începe cu 3 ore mai devreme

Din cauza avertizărilor severe de vreme rea, FIA a luat decizia de a devansa startul cursei de la Miami. Astfel, cursa nu va mai avea loc la ora 23:00 ora Romaniei, ci la ora 20:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Pilotul italian al echipei Mercedes, Kimi Antonelli, va porni duminică din pole position în Marele Premiu de la Miami, a patra etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1, după ce a dominat calificările de sâmbătă pe circuitul Miami International Autodrome.

Liderul Campionatului Mondial, care a obţinut al treilea pole position consecutiv într-un Grand Prix, l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Tânărul pilot italian, care a terminat doar pe locul patru în cursa sprint de sâmbătă la prânz şi a fost chiar retrogradat pe locul şase după ce a primit o penalizare de cinci secunde pentru că a ieşit de mai multe ori în afara limitelor pistei, şi-a revenit foarte bine câteva ore mai târziu.

Coechipierul său britanic, George Russell, în schimb, nu a reuşit să redreseze situaţia şi va porni doar de pe poziţia a cincea, chiar în spatele compatriotului său Lando Norris (McLaren), câştigătorul cursei sprint de la mijlocul zilei.

Surpriza zilei este locul al doilea ocupat de Verstappen, care nici măcar nu reuşise să ajungă în Q3 în Japonia, la ultimul GP, unde a plecat de pe grila de start de pe locul 11.

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton (Ferrari) a ocupat locul şase, în faţa australianului Oscar Piastri (McLaren) şi a surprinzătorului argentinian Franco Colapinto (Alpine). Top 10 este completat de francezii Isack Hadjar (Red Bull) şi Pierre Gasly (Alpine).

