Decizia luata de FIA, înainte de Marele Premiu de la Miami: cursa va începe la ora 20:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Cursa Marelui Premiu de la Miami era programată duminică seară, la ora 23:00, dar FIA a luat o decizie radicală, după ce Kimi Antonelli a obţinut pole-position în Statele Unite.

Marele Premiu de la Miami va începe cu 3 ore mai devreme

Din cauza avertizărilor severe de vreme rea, FIA a luat decizia de a devansa startul cursei de la Miami. Astfel, cursa nu va mai avea loc la ora 23:00 ora Romaniei, ci la ora 20:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Pilotul italian al echipei Mercedes, Kimi Antonelli, va porni duminică din pole position în Marele Premiu de la Miami, a patra etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1, după ce a dominat calificările de sâmbătă pe circuitul Miami International Autodrome.

Liderul Campionatului Mondial, care a obţinut al treilea pole position consecutiv într-un Grand Prix, l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Tânărul pilot italian, care a terminat doar pe locul patru în cursa sprint de sâmbătă la prânz şi a fost chiar retrogradat pe locul şase după ce a primit o penalizare de cinci secunde pentru că a ieşit de mai multe ori în afara limitelor pistei, şi-a revenit foarte bine câteva ore mai târziu.