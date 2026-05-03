Jannik Sinner l-a “demolat” pe Alexander Zverev în finală şi a cucerit trofeul la Madrid! Premiera reuşită

Bogdan Stănescu Publicat: 3 mai 2026, 19:25

Liderul mondial, italianul Jannik Sinner (24 de ani) l-a “zdrobit” pe Alexander Zverev (29 de ani, locul 3 ATP), în finala turneului de la Madrid, cucerind trofeul. Sinner l-a învins pe Zverev cu un usturător 6-1, 6-2, după numai 57 de minute de joc.

Odată cu acest succes, Sinner a devenit primul jucător din istorie care reuşeşte să cucerească cinci turnee Masters 1000 consecutive şi primele patru ale unui an calendaristic.

Sinner a cucerit Masters-ul de la Paris, apoi s-a impus şi la Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid.

Dacă va juca şi la Roma, unde anul trecut a disputat finala, Sinner ar putea duce la 6 seria de turnee de Masters 1000 câştigate la rând. La fel ca la Madrid, principalul său adversar, ibericul Carlos Alcaraz, nu va evolua la Roma. Alcaraz a zis forfait şi la turneul de la Roland Garros, unde a ieşit campion în ultimele două sezoane, din pricina unei accidentări.

Cu această victorie, Sinner a dus la 10-4 în favoarea lui scorul la întâlnirile directe cu Zverev. A reuşit să îl învingă pe jucătorul german în ultimele 9 meciuri pe care cei doi le-au disputat împreună. Şi în meciul anterior, pe care l-au disputat împreună în acest an, în semifinala de la Monte Carlo, Sinner l-a învins pe Zverev cu un scor usturător. A fost 6-1, 6-4 atunci pentru italian.

