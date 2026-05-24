Video Nebunie în Marele Premiu al Canadei! Kimi Antonelli a “furat” startul

Începutul Marelui Premiu al Canadei s-a lăsat aşteptat. Kimi Antonelli, pilot care a plecat de pe locul 2, a “furat” startul. Nu a fost singurul, mai mulţi piloţi încercând să plece înainte ca luminile roşii să se stingă. A urmat un nou tur de formare, dar Arvid Lindblad a avut ghinion şi a rămas pe grilă, după ce monopostul său nu a mai plecat.

Nici a doua oară nu a fost cu noroc. Piloţii au revenit pe grilă, după turul de formare, dar pentru că a durat foarte mult până când monopostul lui Lindblad a fost scos de pe circuit, am avut parte de un nou tur de formare.