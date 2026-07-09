Anunţul turcilor despre viitorul lui Denis Drăguş. Atacantul e dorit de Gigi Becali la FCSB: “Se va alătura echipei”

Turcii au făcut un anunţ despre viitorul lui Denis Drăguş (27 de ani). Atacantul este dorit de Gigi Becali la FCSB, patronul roş-albaştrilor chiar anunţând că a ajuns la un acord cu jucător privind revenirea în fotbalul românesc.

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Denis Drăguş şi-a încheiat, la finalul sezonului trecut, împrumutul la Gaziantep. Astfel, atacantul va reveni la echipa cu care mai are contract până în 2028, Trabzonspor.

Anunţul turcilor despre viitorul lui Denis Drăguş, atacant dorit de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş se va alătura lotului celor de la Trabzonspor în următoarea perioadă, deşi viitorul său este incert. Turcii au dezvăluit că există şanse mari ca atacantul să se despartă de formaţia din Superlig, însă până atunci, el se va antrena alături de restul colegilor săi.

“Denis Drăguș se alătură echipei săptămâna viitoare.

Staff-ul tehnic al clubului a decis ca jucătorul în vârstă de 27 de ani, care se află în concediu și încă își caută o echipă, să se alăture cantonamentului de pregătire dinaintea sezonului, care este în desfășurare.