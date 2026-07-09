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Anunţul turcilor despre viitorul lui Denis Drăguş. Atacantul e dorit de Gigi Becali la FCSB: “Se va alătura echipei”

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 17:52

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Anunţul turcilor despre viitorul lui Denis Drăguş. Atacantul e dorit de Gigi Becali la FCSB: Se va alătura echipei

Denis Drăguş, în timpul unui meci al naţionalei/ Profimedia

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Turcii au făcut un anunţ despre viitorul lui Denis Drăguş (27 de ani). Atacantul este dorit de Gigi Becali la FCSB, patronul roş-albaştrilor chiar anunţând că a ajuns la un acord cu jucător privind revenirea în fotbalul românesc.

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Denis Drăguş şi-a încheiat, la finalul sezonului trecut, împrumutul la Gaziantep. Astfel, atacantul va reveni la echipa cu care mai are contract până în 2028, Trabzonspor.

Anunţul turcilor despre viitorul lui Denis Drăguş, atacant dorit de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş se va alătura lotului celor de la Trabzonspor în următoarea perioadă, deşi viitorul său este incert. Turcii au dezvăluit că există şanse mari ca atacantul să se despartă de formaţia din Superlig, însă până atunci, el se va antrena alături de restul colegilor săi.

“Denis Drăguș se alătură echipei săptămâna viitoare.

Staff-ul tehnic al clubului a decis ca jucătorul în vârstă de 27 de ani, care se află în concediu și încă își caută o echipă, să se alăture cantonamentului de pregătire dinaintea sezonului, care este în desfășurare.

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Draguş, căruia îi mai rămân doi ani din contractul cu Trabzonspor, este așteptat să se alăture cantonamentului echipei săptămâna viitoare.

Deși jucătorul în vârstă de 27 de ani va fi evaluat de staff-ul tehnic în timpul cantonamentului, plecarea sa din echipă rămâne o posibilitate.

S-a raportat că conducerea clubului Trabzonspor continuă să caute un nou club pentru Draguş, iar fotbalistul român, care are pretendenți din Süper Lig și din străinătate, urmează să fie vândut definitiv sau împrumutat”, au notat turcii de la ajansspor.com.

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Ultimele detalii oferite de Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a anunţat că Florinel Coman (28 de ani) şi Denis Drăguş (26 de ani) şi-au dat acordul să se transfere la FCSB.

Cei doi se află însă sub contract şi e nevoie să se înţeleagă cu echipele lor pentru a semna cu FCSB. Coman mai are contract un an cu Al-Gharafa, echipă care îl plăteşte cu 2 milioane de euro pe sezon. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. El a evoluat în sezonul trecut, ca jucător împrumutat, la Gaziantep, echipa turcă antrenată de românul Mirel Rădoi (45 de ani).

“Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor (n.r: Florinel Coman şi Denis Drăguş). Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu, dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

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