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Ştefan Baiaram, la un pas de transferul uriaş la Anderlecht! Anunţul făcut

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iulie 2026, 17:50

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Ştefan Baiaram, la un pas de transferul uriaş la Anderlecht! Anunţul făcut

Ştefan Baiaram, pe teren, după ce Craiova a cucerit eventul / Sport Pictures

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Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat că Ştefan Baiaram (23 de ani) este aproape de transferul carierei, la Anderlecht! Belgienii l-au urmărit din tribune pe Baiaram în meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4.

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Baiaram a deschis scorul în minutul 4, cu un şut de senzaţie, după ce a luat o acţiune pe cont propriu, în banda stângă. A pătruns în centru şi a şutat imparabil.

Ştefan Baiaram, aproape de transferul uriaş la Anderlecht!

“Diferență mică între ceea ce propune Andrerlecht şi ce vrea Craiova pentru Ştefan Baiaram. Semnale foarte bune între părți”, a transmis jurnalistul Emanuel Roşu, pe Facebook.

Baiaram a spus în mai multe rânduri că vrea să prindă un transfer în străinătate după ce ia campionatul cu Universitatea Craiova. Baiaram a reuşit chiar să cucerească eventul în sezonul trecut cu oltenii, aşa că acum speră să meargă în afara ţării.

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Baiaram e cotat la 5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A ajuns la 6 meciuri şi un gol pentru naţionala mare a României.

În sezonul trecut, Baiaram a înscris 7 goluri şi a dat 6 assist-uri în 37 de meciuri jucate în campionat. A înscris un gol în 2 meciuri în Cupa României şi 4 goluri în 11 meciuri în Conference League.

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