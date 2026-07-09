Ştefan Baiaram, la un pas de transferul uriaş la Anderlecht! Anunţul făcut

Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat că Ştefan Baiaram (23 de ani) este aproape de transferul carierei, la Anderlecht! Belgienii l-au urmărit din tribune pe Baiaram în meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4.
Baiaram a deschis scorul în minutul 4, cu un şut de senzaţie, după ce a luat o acţiune pe cont propriu, în banda stângă. A pătruns în centru şi a şutat imparabil.
Ştefan Baiaram, aproape de transferul uriaş la Anderlecht!
“Diferență mică între ceea ce propune Andrerlecht şi ce vrea Craiova pentru Ştefan Baiaram. Semnale foarte bune între părți”, a transmis jurnalistul Emanuel Roşu, pe Facebook.
Baiaram a spus în mai multe rânduri că vrea să prindă un transfer în străinătate după ce ia campionatul cu Universitatea Craiova. Baiaram a reuşit chiar să cucerească eventul în sezonul trecut cu oltenii, aşa că acum speră să meargă în afara ţării.
Baiaram e cotat la 5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A ajuns la 6 meciuri şi un gol pentru naţionala mare a României.
În sezonul trecut, Baiaram a înscris 7 goluri şi a dat 6 assist-uri în 37 de meciuri jucate în campionat. A înscris un gol în 2 meciuri în Cupa României şi 4 goluri în 11 meciuri în Conference League.
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