Romario îi cere Federaţiei să îl demită pe Carlo Ancelotti! Mesaj şocant despre selecţioner: “Acest blestemat”

Campionul mondial din 1994, Romario, acum în vârstă de 60 de ani, i-a cerut Federaţiei Braziliene de Fotbal să îl demită pe selecţionerul Selecao, Carlo Ancelotti (67 de ani).
Romario l-a atacat brutal pe Carlo Ancelotti. Brazilia a părăsit Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, în faza optimilor de finală. Brazilia a pierdut în faţa Norvegiei lui Haaland, 1-2, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Romario, atac “violent” la Carlo Ancelotti: “I-aş fi rupt contractul. Acest blestemat a pierdut şi va continua să o facă”
“I-aș fi rupt contractul. După meci, dacă eram eu președinte, m-aș fi dus direct în vestiar: ‘OK, mulțumim mult, la revedere și du-te naibii. Dă-mă în judecată și vedem ce se întâmplă’.
Nu există ca Ancelotti să mai fie selecționerul echipei naționale a Braziliei după acest circ, după această rușine pe care a provocat-o.
V-am mai zis-o de trei emisiuni încoace, o s-o spun și acum. E inacceptabil, ceva trebuie să se schimbe. Nu putem să continuăm așa!
L-am avut pe Scolari, care a câștigat Cupa Mondială și a rămas. L-am avut pe Dunga, a pierdut și a plecat. L-am avut pe Tite, care a pierdut, a rămas și a pierdut din nou.
Acum îl avem pe acest blestemat de Ancelotti, care a pierdut și care acum va continua să o facă”, a declarat Romario, citat de footmercato.net.
Brazilia deţine recordul de titluri mondiale, 5. Selecao a câştigat Campionatul Mondial în 1958, 1962, 1970, 1994 şi 2002. Germania şi Italia îi urmează Braziliei în clasamentul naţionalelor cu cele mai multe titluri mondiale, ambele cu câte 4.
La fiecare Campionat Mondial brazilienii speră ca Selecao să se impună. La Campionatul Mondial din 1994, din SUA, Romario a fost declarat cel mai bun jucător al turneului. El şi colegul său din atacul Braziliei, Bebeto, au contribuit decisiv la victoria Braziliei de la FIFA World Cup. Romario a marcat 5 goluri în 7 meciuri la Mondialul din 1994. A fost depăşit doar de Hristo Stoicikov şi Oleg Salenko, ambii cu câte 6 goluri. Salenko a înscris 5 goluri într-un meci, singurul jucător din istorie care a reuşit acest lucru într-un Mondial, în partida Rusia – Camerun 6-1. Bebeto a înscris 3 goluri în 7 meciuri la Mondialul din 1994.
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