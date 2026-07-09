Romario îi cere Federaţiei să îl demită pe Carlo Ancelotti! Mesaj şocant despre selecţioner: “Acest blestemat”

Carlo Ancelotti, după fluierul de final al meciului cu Norvegia, de la Mondial / Profimedia Images

Campionul mondial din 1994, Romario, acum în vârstă de 60 de ani, i-a cerut Federaţiei Braziliene de Fotbal să îl demită pe selecţionerul Selecao, Carlo Ancelotti (67 de ani).

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Romario l-a atacat brutal pe Carlo Ancelotti. Brazilia a părăsit Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, în faza optimilor de finală. Brazilia a pierdut în faţa Norvegiei lui Haaland, 1-2, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Romario, atac “violent” la Carlo Ancelotti: “I-aş fi rupt contractul. Acest blestemat a pierdut şi va continua să o facă”

“I-aș fi rupt contractul. După meci, dacă eram eu președinte, m-aș fi dus direct în vestiar: ‘OK, mulțumim mult, la revedere și du-te naibii. Dă-mă în judecată și vedem ce se întâmplă’.

Nu există ca Ancelotti să mai fie selecționerul echipei naționale a Braziliei după acest circ, după această rușine pe care a provocat-o.

V-am mai zis-o de trei emisiuni încoace, o s-o spun și acum. E inacceptabil, ceva trebuie să se schimbe. Nu putem să continuăm așa!