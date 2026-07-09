Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Romario îi cere Federaţiei să îl demită pe Carlo Ancelotti! Mesaj şocant despre selecţioner: “Acest blestemat”

Romario îi cere Federaţiei să îl demită pe Carlo Ancelotti! Mesaj şocant despre selecţioner: “Acest blestemat”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iulie 2026, 16:56

Comentarii
Romario îi cere Federaţiei să îl demită pe Carlo Ancelotti! Mesaj şocant despre selecţioner: Acest blestemat

Carlo Ancelotti, după fluierul de final al meciului cu Norvegia, de la Mondial / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Campionul mondial din 1994, Romario, acum în vârstă de 60 de ani, i-a cerut Federaţiei Braziliene de Fotbal să îl demită pe selecţionerul Selecao, Carlo Ancelotti (67 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Romario l-a atacat brutal pe Carlo Ancelotti. Brazilia a părăsit Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, în faza optimilor de finală. Brazilia a pierdut în faţa Norvegiei lui Haaland, 1-2, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Romario, atac “violent” la Carlo Ancelotti: “I-aş fi rupt contractul. Acest blestemat a pierdut şi va continua să o facă”

“I-aș fi rupt contractul. După meci, dacă eram eu președinte, m-aș fi dus direct în vestiar: ‘OK, mulțumim mult, la revedere și du-te naibii. Dă-mă în judecată și vedem ce se întâmplă’.

Nu există ca Ancelotti să mai fie selecționerul echipei naționale a Braziliei după acest circ, după această rușine pe care a provocat-o.

V-am mai zis-o de trei emisiuni încoace, o s-o spun și acum. E inacceptabil, ceva trebuie să se schimbe. Nu putem să continuăm așa!

Reclamă
Reclamă

L-am avut pe Scolari, care a câștigat Cupa Mondială și a rămas. L-am avut pe Dunga, a pierdut și a plecat. L-am avut pe Tite, care a pierdut, a rămas și a pierdut din nou.

Acum îl avem pe acest blestemat de Ancelotti, care a pierdut și care acum va continua să o facă”, a declarat Romario, citat de footmercato.net.

Brazilia deţine recordul de titluri mondiale, 5. Selecao a câştigat Campionatul Mondial în 1958, 1962, 1970, 1994 şi 2002. Germania şi Italia îi urmează Braziliei în clasamentul naţionalelor cu cele mai multe titluri mondiale, ambele cu câte 4.

Ultimele cuvinte rostite de Gabriel Mureșan. Localnicii își plâng primarul: "A murit cel mai bun"Ultimele cuvinte rostite de Gabriel Mureșan. Localnicii își plâng primarul: "A murit cel mai bun"
Reclamă

La fiecare Campionat Mondial brazilienii speră ca Selecao să se impună. La Campionatul Mondial din 1994, din SUA, Romario a fost declarat cel mai bun jucător al turneului. El şi colegul său din atacul Braziliei, Bebeto, au contribuit decisiv la victoria Braziliei de la FIFA World Cup. Romario a marcat 5 goluri în 7 meciuri la Mondialul din 1994. A fost depăşit doar de Hristo Stoicikov şi Oleg Salenko, ambii cu câte 6 goluri. Salenko a înscris 5 goluri într-un meci, singurul jucător din istorie care a reuşit acest lucru într-un Mondial, în partida Rusia – Camerun 6-1. Bebeto a înscris 3 goluri în 7 meciuri la Mondialul din 1994.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O furtună supercelulară a făcut prăpăd în Bihor. De ce e considerată unul din cele mai severe fenomene meteo
Observator
O furtună supercelulară a făcut prăpăd în Bihor. De ce e considerată unul din cele mai severe fenomene meteo
Baiaram la Anderlecht: „E noul Hazard!” Ce se întâmplă cu transferul jucătorului Universității Craiova după golul fabulos cu Vitebsk. Exclusiv
Fanatik.ro
Baiaram la Anderlecht: „E noul Hazard!” Ce se întâmplă cu transferul jucătorului Universității Craiova după golul fabulos cu Vitebsk. Exclusiv
18:41

Karolina Muchova s-a calificat în finala de la Wimbledon. Victorie dramatică în semifinala cu Coco Gauff
18:34

VideoGrand Prix, ediţia 50, de colecţie | Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Marii Britanii
18:32

Antrenorul Fiorentinei a reacţionat, după transferul lui Radu Drăguşin. Mesaj direct despre fundaşul român
18:27

Cum l-a numit presa engleză pe Gabi Mureşan, după decesul fostului fotbalist al lui CFR Cluj!
18:18

“Dibu” Martinez şi-a dat acordul pentru transfer, direct din cantonamentul Argentinei de la Mondial. Cu ce colos vrea să semneze
17:52

Anunţul turcilor despre viitorul lui Denis Drăguş. Atacantul e dorit de Gigi Becali la FCSB: “Se va alătura echipei”
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 4 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 5 Un nou sponsor pentru Dinamo! Numele companiei va apărea pe tricourile “câinilor” 6 Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român