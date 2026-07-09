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Sorana Cîrstea, OUT de la Iaşi. S-a dus ultima şansă de a juca în faţa românilor

Dan Roșu Publicat: 9 iulie 2026, 16:40

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Sorana Cîrstea, OUT de la Iaşi. S-a dus ultima şansă de a juca în faţa românilor

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci - Getty Images

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Sorana Cîrstea, numărul 18 mondial, va rata participarea la turneul WTA 250 de la Iaşi, care va avea loc în perioada 13-19 iulie.

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“Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la laşi.

Sorana Cîrstea, OUT de la Iaşi

Sunt foarte dezamăgită, pentru că aşteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România şi să vă revăd pe toţi. Chiar dacă nu voi putea juca, pe 18 şi 19 iulie voi fi la Iaşi şi sper să ne vedem în afara terenului”, a declarat Cîrstea, într-o postare pe Instagram story.

Pe 2 iulie, în turul al doilea la Wimbledon, Sorana Cîrstea a învins-o pe australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4, dar a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, cu 2-6, 6-3, 7-6 (11/9), două zile mai târziu, după ce a ratat o minge de meci.

Turneul de la Iaşi era ultima şansă pentru Cîrstea de a evolua în faţa spectatorilor români, având în vedere că ea şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul sezonului.

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