Ce decizie au luat egiptenii după eliminarea dramatică în faţa Argenteni, de la Campionatul Mondial

Eliminată marţi de Argentina (2-3) în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, Egiptul a decis să-şi menţină încrederea în Hossam Hassan. Federaţia egipteană a anunţat miercuri că a aprobat prelungirea contractului selecţionerului, recompensat pentru parcursul istoric al Faraonilor.

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Aventura mondială s-a încheiat, dar nu şi proiectul. Federaţia Egipteană de Fotbal a anunţat că a aprobat prelungirea contractului lui Hossam Hassan, aflat în funcţie din februarie 2024.

Hossam Hassan şi-a prelungit contractul cu Egipt

Într-un comunicat, preşedintele federaţiei, Hany Abo Rida, a explicat că această decizie se înscrie în dorinţa de „a continua proiectul echipei naţionale” şi de a se baza pe „realizările istorice ale fotbalului egiptean” din ultimele luni.

Ultimele formalităţi administrative vor fi aprobate în cadrul următoarei şedinţe a consiliului de administraţie, la întoarcerea delegaţiei la Cairo.

O calificare istorică în optimile de finală, în ciuda eliminării în faţa Argentinei

În ciuda dezamăgirii provocate de această eliminare în faţa campioanei mondiale en titre, Faraonii au înregistrat cea mai bună campanie din istoria lor. Au ajuns în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale pentru prima dată, după ce au terminat pe locul al doilea în grupa G, în spatele Belgiei, şi au obţinut prima victorie din istoria lor în această competiţie, împotriva Noii Zeelande (3-1).