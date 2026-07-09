Nicolae Stanciu, la FCSB, “bomba” pregătită de Gigi Becali?! “Poate s-a săturat acolo”

“FCSB îl ia pe Nicolae Stanciu! Sunt în negocieri avansate”, a fost un mesaj anonim citit pe post, la Digi Sport. Invitaţii au discutat despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu (33 de ani) să plece din China, de la Dalian Yingbo, şi să se întoarcă la FCSB.
Ionel Dănciulescu e sceptic în privinţa unei asemenea variante. Stanciu a semnat cu formaţia chineză până în vara lui 2027. Cotat în prezent la 1.8 milioane de euro, Stanciu a mai jucat în trecut în China, la Wuhan Three Towns.
Dănciulescu nu crede că Nicolae Stanciu se va întoarce la FCSB
“Mi-e greu să cred că va veni. Nu știu”, a spus Ionel Dănciulescu.
“Dar de ce vi se pare atât de greu de crezut? Din punct de vedere financiar, e greu pentru FCSB să se ridice la nivelul salarial al lui Stanciu. Dar poate s-a săturat el acolo. Poate vrea să vină și el acasă”, a fost o altă părere, potrivit digisport.ro.
Stanciu a fost jucătorul clubului Genoa, patronat de Dan Şucu, motiv pentru care s-a vorbit despre o posibilă venire a sa în ţară, la Rapid. Stanciu a evoluat pentru Genoa în perioada iulie 2025 – ianuarie 2026. Şi-a reziliat contractul cu Genoa şi a semnat în China, cu Dalian Yingbo, după ce în trecut jucase pentru Wuhan Three Towns.
Despărţirea lui Stanciu de Genoa a venit după ce românul a ratat un penalty în prelungirile meciului cu AC Milan, încheiat cu scorul de 1-1. Doar 4 meciuri a jucat Stanciu pentru Genoa în Serie A, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris un gol în 3 meciuri în Cupa Italiei, chiar la debutul pentru formaţia italiană într-un meci oficial. Stanciu a marcat atunci superb în victoria lui Genoa, 3-0, cu Vicenza.
La Dalian Yingbo, Stanciu a marcat 5 goluri şi a reuşit 2 assist-uri în 14 meciuri în campionat. În ultimul meci, Stanciu a marcat contra fostei sale echipe, Wuhan Three Towns. Dalian Yingbo a câştigat cu 3-2, Stanciu fiind MVP. Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a notat cu 9.3 pentru prestaţia lui din meciul cu fosta echipă.
La naţionala României, Stanciu a jucat în 87 de meciuri, marcând 15 goluri sub “tricolor”.
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