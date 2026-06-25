Home | Formula 1 | Premieră în acest sezon! Avertismentul dat de Formula 1, înaintea Marelui Premiu al Austriei: “Situaţie de risc”

Premieră în acest sezon! Avertismentul dat de Formula 1, înaintea Marelui Premiu al Austriei: “Situaţie de risc”

Alex Masgras Publicat: 25 iunie 2026, 16:35

Comentarii
Premieră în acest sezon! Avertismentul dat de Formula 1, înaintea Marelui Premiu al Austriei: Situaţie de risc

Marele Premiu al Austriei din 2025 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Organismul de conducere al Formulei 1 a declarat o situaţie de risc din cauza temperaturilor ridicate pentru Marele Premiu al Austriei, care va avea loc în acest weekend pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, aceasta fiind prima dată în acest sezon când se recurge la această măsură, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Directorul cursei, Rui Marques, a declarat că prognoza oficială indică temperaturi de peste 31 de grade Celsius.

  • Cursa Marelui Premiu al Austriei e duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Avertisment de caniculă înaintea Marelui Premiu al Austriei

Declararea unui risc de caniculă impune echipelor să instaleze un sistem de răcire pentru piloţi, cum ar fi o vestă cu răcire lichidă, deşi piloţii nu sunt obligaţi să le utilizeze şi pot opta în schimb pentru o penalizare.

Greutatea minimă a maşinii a fost mărită pentru a se adapta la echipamentele suplimentare.

Marele Premiu de la Singapore din octombrie anul trecut a fost prima ocazie în care s-a aplicat clasificarea de “risc de caniculă” după ce aceasta a fost introdusă în regulament în 2025, urmată de Marele Premiu al Statelor Unite de la Austin, Texas, în aceeaşi lună.

Reclamă
Reclamă

Cursa de duminică va fi a opta etapă a sezonului, iar pilotul Mercedes în vârstă de 19 ani, Kimi Antonelli, este în fruntea clasamentului general.

Programul Marelui Premiu al Austriei

Vineri, 26 iunie

  • Prima sesiune de antrenament: 14:30 – 15:30 (AntenaPLAY)
  • A doua sesiune de antrenament: 18:00 – 19:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 27 iunie

Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie, dată de la care va creşte salariul minimCât va fi punctul de amendă de la 1 iulie, dată de la care va creşte salariul minim
Reclamă
  • A treia sesiune de antrenament: 13:30 – 14:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări: 17:00 – 18:00 (Antena 3 CNN)

Duminică, 28 iunie

  • Cursa: 16:00 (Antena 1)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni
Observator
Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
Fanatik.ro
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
16:28

Tunisia – Olanda LIVE VIDEO (02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). “Portocala mecanică” vrea primul loc în Grupa F
16:26

Japonia – Suedia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă aprigă pentru pentru calificare
16:26

David Popovici, în vizită la Vatican. Momentul emoţionant cu Papa Leon al XIV-lea
15:29

Julian Nagelsmann nu stă la discuţii! Decizia luată înainte de Ecuador – Germania
14:59

OFICIAL | Un nou transfer pentru Dinamo! Jucătorul a semnat cu formaţia antrenată de Nuno Campos
14:34

Cu cine ar putea semna Răzvan Lucescu! Antrenorul român a pregătit în trecut o rivală a acestei echipe
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB 4 FotoCum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii 5 Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului 6 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi”
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB