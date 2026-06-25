Premieră în acest sezon! Avertismentul dat de Formula 1, înaintea Marelui Premiu al Austriei: “Situaţie de risc”

Organismul de conducere al Formulei 1 a declarat o situaţie de risc din cauza temperaturilor ridicate pentru Marele Premiu al Austriei, care va avea loc în acest weekend pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, aceasta fiind prima dată în acest sezon când se recurge la această măsură, relatează Reuters.

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Directorul cursei, Rui Marques, a declarat că prognoza oficială indică temperaturi de peste 31 de grade Celsius.

Cursa Marelui Premiu al Austriei e duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Avertisment de caniculă înaintea Marelui Premiu al Austriei

Declararea unui risc de caniculă impune echipelor să instaleze un sistem de răcire pentru piloţi, cum ar fi o vestă cu răcire lichidă, deşi piloţii nu sunt obligaţi să le utilizeze şi pot opta în schimb pentru o penalizare.

Greutatea minimă a maşinii a fost mărită pentru a se adapta la echipamentele suplimentare.

Marele Premiu de la Singapore din octombrie anul trecut a fost prima ocazie în care s-a aplicat clasificarea de “risc de caniculă” după ce aceasta a fost introdusă în regulament în 2025, urmată de Marele Premiu al Statelor Unite de la Austin, Texas, în aceeaşi lună.