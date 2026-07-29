Două curse din Formula 1 ar putea fi mutate. Ce variante sunt luate în calcul

Formula 1 va decide la jumătatea lunii septembrie dacă va organiza sau nu ultimele două Mari Premii ale sezonului, în Qatar şi Abu Dhabi, şi optează pentru încheierea sezonului în Europa în cazul în care nu se va putea deplasa în zona Golfului, a declarat miercuri conducătorul său, scrie AFP.

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„Vom lua o decizie la momentul potrivit. Nu va fi înainte de jumătatea lunii septembrie. (…) Însă, evident, dacă situaţia nu se va clarifica aşa cum sperăm, vom lua o decizie. Şi vreau doar să confirm că, dacă acest lucru se va dovedi imposibil, finalul sezonului va avea loc în Europa, deoarece nu putem merge în altă parte’, a anunţat Stefano Domenicali într-o conferinţă de presă.

Cursele din Qatar şi Abu Dhabi ar putea fi mutate în Europa

Marele Premiu al Bahrainului şi cel al Arabiei Saudite, programate să aibă loc în aprilie, au fost anulate în martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, fără a fi înlocuite cu alte curse.

„Există mai multe variante luate în calcul, dar nu cred că este corect să facem promisiuni sau să anticipăm o decizie. Aşadar, dacă situaţia nu ne va permite să călătorim în Orientul Mijlociu, vom încheia campionatul în Europa”, a adăugat Domenicali cu privire la ultimele două Mari Premii ale sezonului, în contextul în care, miercuri, au fost reluate atacurile în Orientul Mijlociu.

Zvonurile persistente din paddock sugerau posibilitatea organizării unui alt Mare Premiu pe Circuit of the Americas din Austin, Texas, sau a unui al doilea Mare Premiu la Las Vegas, în săptămâna de după cel deja programat pentru 21 noiembrie.