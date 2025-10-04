Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole - Antena Sport

Cursa Marelui Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes va pleca din pole-position.
De pe locul al doilea va pleca Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri, liderul clasamentului piloţilor, va pleca de pe poziţia a treia.
Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
La câteva ore după încheierea calificărilor, Carlos Sainz şi Alex Albon, cei doi piloţi de la Williams, au fost descalificaţi din cauza unor probleme tehnice. Aripile spate ale celor două monoposturi Williams au depășit distanța maximă de 85 mm, permisă atunci când este activat sistemul DRS. Din acest motiv, Sainz şi Albon vor pleca din coada grilei în cursa de duminică.
BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying
Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS
— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
„Singapore nu a fost cel mai bun circuit pentru mine, pentru că am făcut greșeli. Nu am să exagerez importanța acestui pole, dar e un avantaj, sper să păstrez conducerea cursei după primul viraj.
Max are de obicei starturi foarte rapide și atacă pe interior”, a declarat George Russell, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu din Singapore.
WHAT. A. LAP! 😱
GEORGE RUSSELL TAKES POLE IN SINGAPORE 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bdAu1rqoG8
— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
Oscar Piastri este lider în clasamentul piloţilor, cu 324 de puncte, urmat de coechipierul Lando Norris, cu 299 de puncte. Pe locul al treilea se află Max Verstappen, cu 255 de puncte, în timp ce George Russell, pilotul care va pleca din pole în Singapore, este pe locul 4 şi are 212 puncte.
În ceea ce priveşte titlul la constructori, McLaren poate pune mâna pe trofeu chiar în Singapore. După ce în 2024, britanicii au pus capăt unei serii de 26 de ani fără titlu, McLaren are acum nevoie de 13 puncte pentru a se impune şi sezonul acesta la constructori.
- Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams
- George Russell, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Marele Premiu din Singapore. Ce a spus despre Max Verstappen
- George Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull
- McLaren, favorită la Singapore! Analiza lui Adrian Georgescu