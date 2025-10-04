Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole - Antena Sport

Cursa Marelui Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes va pleca din pole-position.

De pe locul al doilea va pleca Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri, liderul clasamentului piloţilor, va pleca de pe poziţia a treia.

Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

La câteva ore după încheierea calificărilor, Carlos Sainz şi Alex Albon, cei doi piloţi de la Williams, au fost descalificaţi din cauza unor probleme tehnice. Aripile spate ale celor două monoposturi Williams au depășit distanța maximă de 85 mm, permisă atunci când este activat sistemul DRS. Din acest motiv, Sainz şi Albon vor pleca din coada grilei în cursa de duminică.

BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying

Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS

— Formula 1 (@F1) October 4, 2025

„Singapore nu a fost cel mai bun circuit pentru mine, pentru că am făcut greșeli. Nu am să exagerez importanța acestui pole, dar e un avantaj, sper să păstrez conducerea cursei după primul viraj.