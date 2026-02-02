7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu - Antena Sport

Prima ediție a Cupei Mondiale a avut loc în 1930, într-o epocă pre-romantică a fotbalului. Turneul final s-a jucat în Uruguay și doar patru echipe din Europa au participat: Belgia, Franța, Iugoslavia și România
„Tricolorii”, alături de francezi, sârbi și belgieni, au ajuns la Montevideo după o călătorie istorică pe ambarcațiunea Conte Verde, un „hotel pe apă”, așa cum l-au descris jucătorii români. Delegația noastră a plecat de acasă pe 16 iunie 1930 și a debarcat în Uruguay pe 3 iulie.
1. Legenda din jurul regelui Carol al II-lea
Potrivit FIFA, regele Carol al II-lea este artizanul participării României la prima ediție a Mondialului. Cu două luni înaintea turneului din Uruguay, nicio echipă din Europa nu părea interesată să facă deplasarea în America de Sud. Site-ul FIFA notează că majoritatea fotbaliștilor români lucrau pentru o companie engleză, care nu voia să le plătească salariile timp de trei luni, cât ar fi lipsit de la muncă. Carol al II-lea ar fi intervenit personal, ar fi rezolvat problema, ba chiar ar fi ales lotul pentru Uruguay.
După aproape o sută de ani, e greu de spus ce s-a întâmplat exact. Jurnalistul Ionuț Tătaru notează că, revenit în țară pe 6 iunie 1930 și pus pe tron două zile mai târziu, Carol al II-lea n-ar fi avut vreme de fotbal, mai ales că acesta nu era sportul său favorit. Cert e că, într-o perioadă în care Europa avea alte probleme pe cap, inclusiv o criză economică, „tricolorii” au fost acolo, la primul Mondial din istorie. Carol al II-lea a avut, cu siguranță, rolul său, mai ales în chestiunile birocratice, dar e puțin probabil să fi făcut personal selecția jucătorilor.
2. Antrenamente direct pe Conte Verde
Cum călătoria spre Uruguay a durat mai bine de două săptămâni, jucătorii români s-au antrenat chiar pe ambarcațiunea Conte Verde. Antrenorul Constantin Rădulescu își scotea constant elevii la exerciții de gimnastică pe puntea navei, pentru a-i menține în formă.
Lotul a fost de 19 jucători, dar la antrenamentele cu mingea ar fi apărut 20 de oameni! „Regele Carol însuși nu putea rezista tentației de a juca un meci de fotbal”, notează site-ul FIFA. Din nou, un amănunt spectaculos, dar cu puțin adevăr istoric. Potrivit mai multor surse românești, regele Carol al II-lea nu a făcut deplasarea în Uruguay. În schimb, pe Conte Verde, alături de echipele europene chiar s-a aflat Jules Rimet, președintele FIFA, care avea după el trofeul Cupei Mondiale!
3. Primul marcator al României la Mondial a murit de pneumonie în 1937
Lotul României în 1930 a fost un mix de jucători de la Timișoara și București, legitimați la echipe precum Chinezul, Banatul, Olympia, Juventus, Venus sau Maccabi. În rest, au mai fost în Uruguay Alfred Eisenbeisser Fieraru, de la Dragoș Vodă Cernăuți, și atacantul Ștefan Barbu, de la Gloria Arad.
Primul gol al României la Campionatul Mondial l-a marcat Adalbert Deșu, extremă stânga la Banatul Timișoara. Reușita a venit în primul minut (mai exact, în secunda 50!) al primului meci, cu Peru, câștigat de-ai noștri cu 3-1. Deșu a șutat imparabil de la 30 de metri, iar golul său i-a întărâtat pe cei din Peru, care au început să joace tot mai dur. În vârstă de 21 de ani, Deșu avea să înceteze din viață șapte ani mai târziu, în 1937, din cauza unei pneumonii.
4. Un succes „strălucit”, în fața a câteva sute de spectatori
Jucat pe Estadio Pocitos, din Montevideo, meciul România – Peru deține și azi recordul negativ de asistență la Campionatele Mondiale. Oficial, au fost vreo 2.500 de spectatori, dar sursele vremii vorbesc despre un număr mult mai mic, undeva între 300 și 500 de oameni.
Victoria „tricolorilor”, pentru care au mai marcat Constantin Stanciu (‘79) și fratele faimosului Ștefan Kovacs, Nicolae Kovács (‘89), a fost sărbătorită în presa din România trei zile mai târziu, pe 17 iunie. „Un strălucit succes românesc. Propaganda pentru ţara noastră este imensă”, nota Gazeta Sporturilor, care amintea și de jocul extrem de dur al peruanilor, care a dus la două accidentări grave în lotul lui Constantin Rădulescu.
5. De la câteva sute de oameni, la un meci cu o sută de mii de spectatori
Pe 21 iulie, România a jucat cu gazda Uruguay și a pierdut categoric, scor 0-4, toate golurile fiind marcate în prima repriză. Ai noștri au încheiat grupa, una de doar trei echipe, pe locul al doilea și au părăsit competiția. Spre deosebire de meciul cu Peru, jocul cu țara gazdă a „blocat” orașul Montevideo.
Sursele oficiale vorbesc despre o asistență de 70.000 de oameni, dar se pare că au fost mult mai mulți. În jur de 100.000 de uruguayeni ar fi umplut Estadio Centenario ca să-și vadă echipa națională, care până la urmă avea să câștige trofeul.
6. Fieraru s-a îmbolnăvit de pneumonie și toți au crezut că a murit
Pe drumul spre casă, un jucător al României a fost aproape de tragedie. Alfred Eisenbeisser Fieraru s-a îmbolnăvit de pneumonie și a slăbit 15 kilograme. La Genova, a fost internat de urgență în spital. Restul delegației s-a întors acasă și imediat s-a răspândit vestea că Fieraru a murit.
Mama sa chiar se pregătea să-i organizeze înmormântarea, când fiul ei a apărut la ușă. Femeia ar fi leșinat când l-a văzut, crezând că are de-a face cu o fantomă. Din fericire, Alfred Eisenbeisser Fieraru și-a revenit 100%, iar peste ani, în 1936, avea să reprezinte România la Olimpiada de Iarnă, atât în proba de bob, cât și de patinaj artistic.
7. Întoarcere triumfală în Gara de Nord
Delegația României a revenit acasă pe 9 august 1930, în Gara de Nord, cu un tren venit de la Trieste, Italia. Primirea a fost una triumfală, cu mii de oameni care au venit să-i aștepte pe „tricolori”.
Tramvaiele în București au fost suspendate, iar lumea s-a înghesuit să-i vadă pe „eroi”, primindu-i cu flori și fanfare. Mai mult, Federația Română de Fotbal Asociație (FRFA) le-a oferit jucătorilor un ceas de aur comemorativ, cu inscripția „Uruguay 1930”.
