7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu - Antena Sport

Prima ediție a Cupei Mondiale a avut loc în 1930, într-o epocă pre-romantică a fotbalului. Turneul final s-a jucat în Uruguay și doar patru echipe din Europa au participat: Belgia, Franța, Iugoslavia și România

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tricolorii”, alături de francezi, sârbi și belgieni, au ajuns la Montevideo după o călătorie istorică pe ambarcațiunea Conte Verde, un „hotel pe apă”, așa cum l-au descris jucătorii români. Delegația noastră a plecat de acasă pe 16 iunie 1930 și a debarcat în Uruguay pe 3 iulie.

1. Legenda din jurul regelui Carol al II-lea

Potrivit FIFA, regele Carol al II-lea este artizanul participării României la prima ediție a Mondialului. Cu două luni înaintea turneului din Uruguay, nicio echipă din Europa nu părea interesată să facă deplasarea în America de Sud. Site-ul FIFA notează că majoritatea fotbaliștilor români lucrau pentru o companie engleză, care nu voia să le plătească salariile timp de trei luni, cât ar fi lipsit de la muncă. Carol al II-lea ar fi intervenit personal, ar fi rezolvat problema, ba chiar ar fi ales lotul pentru Uruguay.

După aproape o sută de ani, e greu de spus ce s-a întâmplat exact. Jurnalistul Ionuț Tătaru notează că, revenit în țară pe 6 iunie 1930 și pus pe tron două zile mai târziu, Carol al II-lea n-ar fi avut vreme de fotbal, mai ales că acesta nu era sportul său favorit. Cert e că, într-o perioadă în care Europa avea alte probleme pe cap, inclusiv o criză economică, „tricolorii” au fost acolo, la primul Mondial din istorie. Carol al II-lea a avut, cu siguranță, rolul său, mai ales în chestiunile birocratice, dar e puțin probabil să fi făcut personal selecția jucătorilor.

2. Antrenamente direct pe Conte Verde

Cum călătoria spre Uruguay a durat mai bine de două săptămâni, jucătorii români s-au antrenat chiar pe ambarcațiunea Conte Verde. Antrenorul Constantin Rădulescu își scotea constant elevii la exerciții de gimnastică pe puntea navei, pentru a-i menține în formă.