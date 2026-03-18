Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a primit o veste proastă înaintea derby-ului “câinilor” cu Universitatea Craiova. După ce a fost eliminat în meciul cu Rapid, Matteo Duţu (20 de ani) a fost suspendat două etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo – Universitatea Craiova se dispută joi, de la ora 20:30.

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Duțu Matteo (oaspeți), incidente – În temeiul art. 63.1.b, raportat la 63.2.4.a din RD al FRF, se sancționează jucătorul Duțu Matteo cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei. Termen 25.03.2026”, a fost decizia luată de Comisia de Disciplină în cazul lui Matteo Duţu.

Kopic a primit şi o veste bună înaintea derby-ului cu Craiova. Boateng şi Mărginean sunt apţi pentru duelul cu oltenii. Boateng este un jucător foarte important pentru Dinamo. Cel mai probabil el va fi folosit de Kopic încă din primul minut al meciului cu Craiova, alături de Stoinov, în centrul apărării.

„Atmosfera de la echipă este foarte bună. Unii dintre jucători sunt în recuperare. Boateng și Mărginean se simt mai bine, vom vedea care va fi situația lor pentru mâine, însă se antrenează cu noi. Pușcaș își continuă progresul individual. Toți ceilalți jucători sunt în regulă și suntem pregătiți pentru partida de mâine.