Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” pe Arena Naţională. “Câinii”, fără victorie de 4 meciuri

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” pe Arena Naţională. “Câinii”, fără victorie de 4 meciuri

Publicat: 19 martie 2026, 10:12

Comentarii
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Derby de foc pe Arena Naţională. Câinii, fără victorie de 4 meciuri

Alexandru Musi şi Ştefan Baiaram, în Dinamo - Universitatea Craiova/ Profimedia

Dinamo – Universitatea Craiova, duelul care deschide etapa a doua de play-off, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Se anunţă un derby “de foc” pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Câinii” lui Zeljko Kopic traversează o perioadă dificilă, având patru înfrângeri la rând în campionat. După prima etapă de play-off, Dinamo a ajuns pe locul şase.

În prima rundă, Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 2-3. Meciul din Giuleşti a fost marcat de eroarea uriaşă comisă de Istvan Kovacs, care a validat golul de 2-2 al lui Claudiu Petrila, deşi la faza reuşită, Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi.

Înaintea meciului cu Rapid, Dinamo a pierdut pe finalul sezonului regular trei meciuri cu adversare de play-off: cu Rapid, scor 1-2, cu FC Argeş, scor 0-1 şi cu CFR Cluj, scor 0-2.

De cealaltă parte, nici moralul celor de la Universitatea Craiova nu este unul excelent înaintea duelului de pe Arena Naţională. Oltenii lui Filipe Coelho au pierdut în prima etapă de play-off cu FC Argeş, pe teren propriu, scor 0-1, iar în ultima etapă a sezonului regular au remizat cu Rapid, scor 1-1.

Reclamă
Reclamă

În sezonul regular, ambele confruntări dintre Dinamo şi Universitatea Craiova s-au încheiat la egalitate. În tur, în Bănie, scorul a fost de 2-2, “câinii” egalând în minutul 90 prin Alexandru Pop. Partida retur disputată pe Arena Naţională s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Echipele probabile:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Soro – Armstrong, Al. Pop, Musi
    Rezerve: Roșca, Licaciu, Tarbă, Milanov, Țicu, Ikoko, Mărginean, Cr. Mihai, Mazilu, NGiuwu, Caragea
    Absenți: Duțu (suspendat), Karamoko, Bordușanu, Licsandru (nerefăcuți), Pușcaș (în urmă cu pregătirea)
    Antrenor Zeljko Kopic
  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram
    Rezerve: Isenko, Lung jr, Teles, Houri, Al-Hamlawi, Etim, Mogoș, Băsceanu, D. Barbu, Badelj, Fl. Ștefan, Stevanovic
    Absent: M. Rădulescu (accidentat)
    Antrenor Filipe Coelho
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
12:18

12:11

12:03

11:55

11:34

11:04

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
