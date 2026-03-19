Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” pe Arena Naţională. “Câinii”, fără victorie de 4 meciuri

Dinamo – Universitatea Craiova, duelul care deschide etapa a doua de play-off, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Se anunţă un derby “de foc” pe Arena Naţională.

“Câinii” lui Zeljko Kopic traversează o perioadă dificilă, având patru înfrângeri la rând în campionat. După prima etapă de play-off, Dinamo a ajuns pe locul şase.

În prima rundă, Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 2-3. Meciul din Giuleşti a fost marcat de eroarea uriaşă comisă de Istvan Kovacs, care a validat golul de 2-2 al lui Claudiu Petrila, deşi la faza reuşită, Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi.

Înaintea meciului cu Rapid, Dinamo a pierdut pe finalul sezonului regular trei meciuri cu adversare de play-off: cu Rapid, scor 1-2, cu FC Argeş, scor 0-1 şi cu CFR Cluj, scor 0-2.

De cealaltă parte, nici moralul celor de la Universitatea Craiova nu este unul excelent înaintea duelului de pe Arena Naţională. Oltenii lui Filipe Coelho au pierdut în prima etapă de play-off cu FC Argeş, pe teren propriu, scor 0-1, iar în ultima etapă a sezonului regular au remizat cu Rapid, scor 1-1.