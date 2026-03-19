Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată

Serile de marți și miercuri au fost marcate de partidele retur din optimile Ligii Campionilor, iar tabloul sferturilor a fost definitivat, dueluri extrem de tari fiind asigurate. Pentru prima dată va intra va intra în uz și regula nou introdusă de UEFA în acest sezon, care se bazează pe cum o echipă poate “fura” avantajul terenului propriu al alteia, iar echipa care va fi dezavantajată e Barcelona.

Sferturile de finală din Champions League au fost stabilite după seara de miercuri, iar trei partide din patru se anunță adevărate “thrillere”. PSG o va înfrunta pe Liverpool, Real Madrid dă peste Bayern Munchen, iar Barcelona dă piept cu Atletico Madrid într-un duel 100% spaniol.

Cum se aplică noua regulă din UCL la Barca – Atletico

Ce este interesant la “dubla” dintre echipele iberice este că va arăta în premieră cum se aplică regula introdusă de UEFA în cel de-al doilea sezon din UCL de când există formatul grupei XXL. După primul an, în care anumiți granzi nu au tras atât de mult să intre în Top 8, forul european a creat beneficii pentru echipele care scapă se clasează cât mai sus și scapă de acel baraj pentru optimi.

Concret, s-a decis ca o formație din Top 8 își asigură un avantaj al terenului propriu, adică partida retur să se joace la ea acasă. Cu cât o echipă termină mai sus în ierarhie, cu atât beneficiază mai mult de acest punct forte până în momentul finalei.

Chestiunea interesantă este că avantajul în cauză se poate “fura”, iar exemplul clar care poate fi analizat este cel al lui Atletico Madrid. Trupa lui Diego Simeone a terminat grupa UCL pe locul 14, dar în optimi a eliminat-o fără probleme pe Tottenham, care terminase pe 4.