Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma

Constantin Budescu nu vrea să renunţe la fotbal, chiar dacă a ajuns la 37 de ani. Fostul internaţional poartă negocieri cu CSO Băicoi, formaţie care evoluează în Liga III, seria a patra.

El nu mai joacă din noiembrie 2025, atunci când s-a despărţit de CS Tunari.

“Am vorbit mult în ultimul timp. Vou mai avea o discuţie cu Budescu. Sper să îl conving să ni se alăture”, a declarat Toni Ioniţă, managerul CSO Băicoi, citat de Telegrama.

Constantin Budescu a debutat în Liga 1 la Petrolul Ploieşti. El a mai evoluat în fotbalul românesc pentru Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul Constanţa, FC Buzău şi Tunari, Pe plan extern, Budescu a jucat pentru Dalian, Al-Shabab şi Damac.

Budescu se poate lăuda şi cu 14 selecţii la echipa naţională, unde a marcat cinci goluri. În cariera sa, mijlocaşul a fost desemnat „fotbalistul anului” în 2017 şi are în palmares trei trofee câştigate alături de Astra Giurgiu, titlul de campion al României în sezonul 2015–2016, Cupa României în ediţia 2013–2014 şi Supercupa României din 2014-2015.