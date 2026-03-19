Lyon – Celta Vigo (LIVE SCORE, 19:45). Ionuț Radu luptă pentru sferturile Europa League. Kovacs, la Roma – Bologna

Ziua de joi va fi marcată de noi meciuri pe plan european, după ce miercuri a fost definitivat tabloul sferturilor din Liga Campionilor. Astăzi continuă acțiunea cu Europa League și Conference League, iar în cea de-a doua competiție continentală intercluburi sunt angrenați doi români, Ionuț Radu în confruntarea dintre Olympique Lyon și Celta Vigo, dar și Istvan Kovacs, care a fost delegat la AS Roma – Bologna.

Olympique Lyon – Celta Vigo (LIVE SCORE, 19:45)

Cu o zi înainte de ziua de joi, o echipă care și-a asigurat deja “biletul” în sferturile competiției. Returul “dublei” dintre Ferencvaros și Braga s-a disputat mai devreme, iar portughezii i-au întors pe marghiari de la 0-2 și au învins cu 4-0.

Astfel, joi se vor disputa șapte dueluri, patru dintre ele de la 19:45, iar alte trei de la 22:00. Ionuț Radu, portarul titular de la naționala României, o înfruntă pe Olympique Lyon alături de Celta Vigo pe stadionul francezilor.

Turul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce goalkeeper-ul a comis o eroare mare în minutul 87, când un șut trimis de Endrick de la marginea careului i-a trecut pe sub corp și s-a “scurs” în poartă.