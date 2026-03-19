Lyon – Celta Vigo (LIVE SCORE, 19:45). Ionuț Radu luptă pentru sferturile Europa League. Kovacs, la Roma – Bologna

Ziua de joi va fi marcată de noi meciuri pe plan european, după ce miercuri a fost definitivat tabloul sferturilor din Liga Campionilor. Astăzi continuă acțiunea cu Europa League și Conference League, iar în cea de-a doua competiție continentală intercluburi sunt angrenați doi români, Ionuț Radu în confruntarea dintre Olympique Lyon și Celta Vigo, dar și Istvan Kovacs, care a fost delegat la AS Roma – Bologna.
Olympique Lyon – Celta Vigo (LIVE SCORE, 19:45)
Cu o zi înainte de ziua de joi, o echipă care și-a asigurat deja “biletul” în sferturile competiției. Returul “dublei” dintre Ferencvaros și Braga s-a disputat mai devreme, iar portughezii i-au întors pe marghiari de la 0-2 și au învins cu 4-0.
Astfel, joi se vor disputa șapte dueluri, patru dintre ele de la 19:45, iar alte trei de la 22:00. Ionuț Radu, portarul titular de la naționala României, o înfruntă pe Olympique Lyon alături de Celta Vigo pe stadionul francezilor.
Turul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce goalkeeper-ul a comis o eroare mare în minutul 87, când un șut trimis de Endrick de la marginea careului i-a trecut pe sub corp și s-a “scurs” în poartă.
Un alt român, Istvan Kovacs, va fi angrenat de la aceeași oră în duelul dintre AS Roma și Bologna, care pleacă tot de la scorul de 1-1. Delegarea centralului din Carei a venit în contextul scandalului provocat de el și “VAR-ul” Cătălin Popa la meciul din play-off dintre Dinamo și Rapid.
Programul meciurilor de joi seara din Europa League
- Freiburg – Genk, ora 19:45
- Olympique Lyon – Celta Vigo, ora 19:45
- Midtjylland – Nottingham Forest, ora 19:45
- AS Roma – Bologna, ora 19:45
- Aston Villa – Lille, ora 22:00
- Betis Sevilla – Panathinaikos, ora 22:00
- FC Porto – Stuttgart, ora 22:00
- Istvan Kovacs va arbitra în Europa, după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2! Decizia luată de UEFA
- Mesajul postat de Ionuț Radu a doua zi după ce a comis o gafă imensă în Celta – Lyon: “Până la moarte”
- Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
- Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
- Celta Vigo – Olympique Lyon 1-1. Ionuț Radu și-a “îngropat” echipa în minutul 88