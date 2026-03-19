Fault scandalos în Lyon – Celta Vigo! Colegul lui Ionuț Radu, „secerat”. VAR-ul nici măcar nu a intervenit

Olympique Lyonnais și Celta Vigo, formație unde evoluează românul Ionuț Radu, luptă pentru un loc în sferturile UEFA Europa League, după ce partida tur s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Jocul retur din Hexagon se joacă la limita regulamentului, iar un jucător al gazdelor și-a „secerat” realmente un adversar, însă arbitrul nu a intervenit în niciun fel.
Nico Tagliafico, fault „horror” în Lyon – Celta Vigo
Echipa lui Ionuț Radu luptă pentru o calificare istorică în sferturile de finală ale UEFA Europa League, însă spaniolii au parte de un adversar de calibru, înfruntând Lyon, echipa care a eliminat FCSB-ul în aceeași fază a competiției stagiunea precedentă.
După câteva minute de joc, oaspeții au fost dezavantajați în mod evident de arbitraj, la o fază la care Nico Tagliafico a avut o intrare extrem de dură asupra unui jucător de la Celta.
În mod ireal, centralul nu a luat decizia de a penaliza în vreun fel jucătorul, iar cei din camera VAR nu au intervenit pentru a sesiza arbitrului că faultul este unul de cartonaș roșu.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: This is one of the most SHOCKING moments you will see this season!
Nico Tagliafico made a CLEAR and OBVIOUS HORRIBLE challenge on Celta de Vigo player Javi Rueda, yet VAR decided not to send the referee to the screen.
Celta de Vigo are BEING ROBBED! pic.twitter.com/onpIwiSWJy
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 19, 2026
