Home | Fotbal | Conference League | Azi se decid sferfinalistele din Conference League (LIVE SCORE). Răzvan Marin, Rațiu și Racovițan luptă pentru calificare

Azi se decid sferfinalistele din Conference League (LIVE SCORE). Răzvan Marin, Rațiu și Racovițan luptă pentru calificare

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 15:37

Comentarii
Azi se decid sferfinalistele din Conference League (LIVE SCORE). Răzvan Marin, Rațiu și Racovițan luptă pentru calificare

Trofeul Conference League - Profimedia Images

Ziua de joi este marcată de noi meciuri din fotbal european, după ce miercuri a fost stabilit tabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor. Pe lângă acțiunea din Europa League, astăzi se vor afla și sferturile din Conference League, competiție unde sunt angrenați trei jucători români de națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate meciurile din returul optimilor Conference League vor fi transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Manșa a doua a optimilor Conference League | LIVE SCORE

Cele opt meciuri de astăzi din UECL au fost împărțite în două după formatul clasic, patru de la 19:45 și alte patru de la 22:00. Doi români vor fi angrenați în lupta pentru calificare în prima parte a serii.

AEK Atena, echipa pentru care evoluează Răzvan Marin, are o misiune facilă în fața slovenilor de la Celje, după ce în meciul tur s-a impus cu 4-0. Acum o săptămână, mijlocașul a oferit și două pase de gol și și-a ajutat echipa să își asigure calificarea într-o proporție mare.

Bogdan Racovițan, celălalt român care joacă de la 19:45, va avea o misiune mai complicată, pentru că Rakow a fost învinsă în tur de Fiorentina cu 2-1 în Italia. De la ora 22:00, Andrei Rațiu poate bifa și el un nou meci în tricoul lui Rayo, care și ea s-a impus la pas în fața turcilor de la Samsunspor cu scorul de 3-1.

Reclamă
Reclamă

Programul serii în Conference League

  • AEK – Celje (4-0 în tur), ora 19:45
  • AEK Larnaca – Crystal Palace (0-0 în tur), ora 19:45
  • Mainz – Sigma Olomouc (0-0 în tur), ora 19:45
  • Rakow – Fiorentina (1-2 în tur), ora 19:45
  • Șahtior Donețk – Lech Poznan (3-1 în tur), ora 22:00
  • Sparta Praga – AZ Alkmaar (1-2 în tur), ora 22:00
  • Strasbourg – Rijeka (2-1 în tur), ora 22:00
  • Rayo Vallecano – Samsunspor (3-1 în tur), ora 22:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
Fanatik.ro
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
17:35

17:31

17:24

17:19

17:05

16:50

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
