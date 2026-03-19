Azi se decid sferfinalistele din Conference League (LIVE SCORE). Răzvan Marin, Rațiu și Racovițan luptă pentru calificare

Ziua de joi este marcată de noi meciuri din fotbal european, după ce miercuri a fost stabilit tabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor. Pe lângă acțiunea din Europa League, astăzi se vor afla și sferturile din Conference League, competiție unde sunt angrenați trei jucători români de națională.

Manșa a doua a optimilor Conference League | LIVE SCORE

Cele opt meciuri de astăzi din UECL au fost împărțite în două după formatul clasic, patru de la 19:45 și alte patru de la 22:00. Doi români vor fi angrenați în lupta pentru calificare în prima parte a serii.

AEK Atena, echipa pentru care evoluează Răzvan Marin, are o misiune facilă în fața slovenilor de la Celje, după ce în meciul tur s-a impus cu 4-0. Acum o săptămână, mijlocașul a oferit și două pase de gol și și-a ajutat echipa să își asigure calificarea într-o proporție mare.

Bogdan Racovițan, celălalt român care joacă de la 19:45, va avea o misiune mai complicată, pentru că Rakow a fost învinsă în tur de Fiorentina cu 2-1 în Italia. De la ora 22:00, Andrei Rațiu poate bifa și el un nou meci în tricoul lui Rayo, care și ea s-a impus la pas în fața turcilor de la Samsunspor cu scorul de 3-1.