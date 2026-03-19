Cristiano Bergodi îi ţine pumnii României în barajul cu Turcia: “Nu suntem ipocriţi”

Publicat: 19 martie 2026, 19:48

Cristiano Bergodi / Sportpictures

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că meciul dintre naţionalele României şi Turciei, din barajul pentru Cupa Mondială 2026 se anunţă dificil, dar orice se poate întâmpla în fotbal.

“Va fi greu, dar noi toţi, şi eu care de mulţi ani sunt aici, trebuie să ţinem cu echipa naţională a României şi sper că poate să facă o treabă bună. Nu este uşor, nu suntem ipocriţi să spunem că este uşor, dar este un meci de fotbal şi se poate întâmpla orice. Ei pot să aibă o zi bună, bună, iar ei (n.r.- Turcia) pot să aibă o zi mai proastă, se poate întâmpla orice într-un meci de fotbal. Şi atunci, trebuie să avem încredere că echipa naţională a României poate trece de Turcia”, a spus Bergodi.

Cristiano Bergodi vrea să vadă România la World Cup 2026

Italianul a evitat să comenteze dacă fundaşul său Andrei Coubiş ar putea fi convocat la naţională: “Nu sunt eu în măsură să zic, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ca un antrenor să spună dacă un jucător de-al lui să se ducă la echipa naţională. Nu trebuie să fac eu publicitate sau imagine foarte bună unui jucător de-al meu. Sunt acolo la echipa naţională observatori care văd, domnul Mircea Lucescu este primul care poate spune ceva despre el şi se gândeşte la el, eu nu pot spun.

Eu zic de Coubiş că este un jucător important. Eu personal nu îl cunoşteam aşa de bine, am luat referinţe despre el de la persoane din Italia, pentru că aceia sunt prietenii mei, dar cum a arătat pe teren este un jucător foarte important pentru echipă, ca ceilalţi şi sper ca un jucător de-al meu să se ducă la naţională. Nu sunt eu în măsură să îmi dau cu părerea despre Coubiş, sunt acolo (n.r. – la naţională) persoane mai potrivite decât mine”, a declarat Cristiano Bergodi, citat de agerpres.ro.

La 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, România va întâlni Turcia, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

