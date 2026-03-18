Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav

Valeriu Argăseală, președintele FCSB-ului, este un personaj din fotbal care nu a mai fost văzut atât de des în ultima perioadă din cauza problemelor sale medicale.

Oficialul și-a făcut totuși apariția la Casa Fotbalului pentru alegerile de la Federația Română de Fotbal, unde candidează din nou pentru unul dintre cele două posturi de reprezentant al cluburilor din Liga 1.

Cum arată acum Valeriu Argăseală, grav bolnav

În luna noiembrie a anului trecut, prosport.ro scria că Valeriu Argăseală a fost nevoit să se opereze în Austria din cauze unei boli grave. Atunci, sursa citată anterior nota că recuperarea și tratamentul au dat rezultatele scontante.

La câteva luni distanță, Argăseală a fost nevoit să își facă apariția la Adunarea Generală a FRF cu ocazia alegerilor de la Casa Fotbalului. Aflat pe scenă lângă președintele LPF, Gino Iorgulescu, președintele FCSB este complet schimbat, fiind vizibil afectat de problemele medicale.

În trecut, Argăseală era o prezență constantă la meciurile FCSB-ului, aspect ce s-a schimbat odată cu situația sa medicală. Președintele roș-albaștrilor se află la club din luna august 2007, fiind unul dintre cei mai longevivi conducători din Liga 1.