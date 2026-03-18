Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă!

Mihai Rotaru a ratat un fotbalist de clasă. Este vorba de Renato Veiga. Fundașul de 22 de ani evoluează în prezent la Villarreal, formaţie care a plătit pentru el nu mai puţin de 25 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Renato Veiga a fost propus la Universitatea Craiova în perioada în care evolua la Sporting, dar Mihai Rotaru a refuzat trasferul, chiar dacă jucătorul venea gratis! Motivul? Patronul oltenilor nu a vrut ca jucătorul să fie deţinut 50/50 cu Sporting.

De la Sporting, fotbalistul s-a transferat la FC Basel, Chelsea şi în cele din urmă la Villareal. Negocierile cu Universitatea Craiova au fost confirmate de impresarul fotbalistului.

„Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera gratuit pe Renato Veiga. Doar domnul Marcel Popescu era de acord cu transferul. Am oferit jucătorul, dar clubul nu a dorit să meargă mai departe cu mutarea”, declara agentul Pedro Torrao pentru Sport.ro.

Acum fotbalistul este foarte aproape de un alt transfer de top. Potrivit publicației Diario Sport, Renato Veiga este urmărit de Manchester United.