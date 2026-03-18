Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă”

Momente grele în familia lui Costel Gâlcă. Rapid a anunțat printr-un comunicat că tatăl antrenorului de la Rapid a decedat.

Cel mai probabil, Costel Gâlcă nu va fi pe banca Rapidului la următorul meciul cu CFR Cluj, de sâmbătă.

“Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său.

Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, scrie Rapid.