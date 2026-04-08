“A murit şi o parte din mine”. Dănuţ Lupu, discurs plin de durere şi cu lacrimi în ochi, după moartea lui Mircea Lucescu

Dănuţ Lupu a avut un discurs plin de durere, după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul elev al lui “Il Luce” şi un apropiat al acestuia nu şi-a putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre decesul fostului selecţioner.
Dănuţ Lupu a declarat, cu ochii în lacrimi, că o parte din el a murit odată cu decesul lui Mircea Lucescu. Fostul internaţional avea o relaţie extrem de bună cu “Il Luce”.
Dănuţ Lupu, discurs plin de durere şi cu lacrimi în ochi, după moartea lui Mircea Lucescu
Dănuţ Lupu a declarat că deşi se aştepta la o astfel de veste, ţinând cont de faptul că starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit la finalul săptămânii trecute, durerea este una uriaşă.
“În mine a murit ceva odată cu el. Nu pot să-mi exprim durerea în cuvinte, cu toate că și eu mă așteptam. Într-un fel, poate e mai bine pentru el.
S-ar fi chinuit enorm de mult dacă ar fi trecut și peste acest hop. Îmi vine în minte acel interviu când a spus că el trăiește ca să aibă succes. Nu a avut succes și a murit…”, a declarat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro.
Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională miercuri, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de azi, ora 17:00, până la ora 21:00.
Şi joi, oamenii care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face, începând de dimineaţă, de la ora 10:00, până seara, la ora 20:00. Vineri va avea loc înmormântarea, slujba urmând să înceapă la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. De la ora 12:20, cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Bellu, acolo unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare.
- “E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2
- Anghel Iordănescu, marele rival al lui Mircea Lucescu, copleșit după moartea sa: “Fotbalul va fi atât de sărac”
- Antonio Conte s-a autopropus la naţionala Italiei: “Este normal ca numele meu să apară”
- Lumea fotbalului își ia rămas bun de la Mircea Lucescu! Mesajele postate după dispariția lui “Il Luce”
- Mihai Stoica, poveste fabuloasă cu Mircea Lucescu: “Era genul de gigant pe care nu-l vedeam murind vreodată”