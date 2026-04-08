Anghel Iordănescu, marele rival al lui Mircea Lucescu, copleșit după moartea sa: “Fotbalul va fi atât de sărac”

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 11:08

Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Hepta

Anghel Iordănescu, omul care a fost de-a lungul carierei sale de jucător și de antrenor rivalul lui Mircea Lucescu, a fost devastat după ce fostul selecționer al României s-a stins din viață la 80 de ani. “Tata Puiu” a vorbit la superlativ despre “Il Luce” și și-a adus aminte de perioada în care cei doi au fost și coechipieri la echipa națională.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Anghel Iordănescu, îndurerat de dispariția lui Mircea Lucescu: “L-am pierdut pe nea Imi, acum, și pe Mircea”

La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, inclusiv din străinătate. Anghel Iordănescu a oferit și el o declarație și în discursul său nu l-a uitat nici pe Emeric Ienei, un alt mare antrenor care s-a stins și el din viață pe 5 noiembrie 2025, la 8 de ani.

În ciuda faptului că “Puiu” Iordănescu a fost probabil cel mai mare rival al lui Lucescu, asta nu l-a împiedicat să aibă o scrisoare de “adio” emoționantă pentru omul care a fost “Il Luce”. Cei doi au fost adversari încă din perioada în care erau jucători, unul evoluând pentru Steaua și celălalt pentru Dinamo, iar confruntările au continuat la aceleași cluburi și când s-au retras și au ajuns să antreneze.

E o tristețe enormă și o durere fără margini! Într-un timp atât de scurt l-am pierdut pe nea Imi, acum… și pe Mircea. Doi titani ai fotbalului românesc! Mircea a fost un mare fotbalist, de foarte mare valoare și un antrenor imens!

Un antrenor fabulos care a contribuit la dezvoltarea fotbalului. Un antrenor cu care ne-am mândrit toți. Și pe care îl regretăm… Fotbalul românesc va fi atât de sărac fără Mircea… sunt copleșit de durere.

Am pierdut un fost coechipier, dar și un fost coleg de cameră la echipa națională. Să știți că noi am suferit împreună și ne-am bucurat împreună! Am fost și adversari, dar doi adversari care s-au respectat, aflați într-o competiție care ne-a făcut pe amândoi să fim mai buni și care a fost benefică fotbalului românesc.

Nu mai am cuvinte… Condoleanțe familiei și drum lin, Mircea! Dumnezeu și Maica Domnului să te odihnească în pace!“, a spus fostul antrenor ajuns la 75 de ani, potrivit prosport.ro.

