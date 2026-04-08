“E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2

Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, l-a lăudat pe Manuel Neuer, desemnat omul meciului în victoria cu 2-1 împotriva lui Real Madrid, în Liga Campionilor, care rămâne “unul dintre cei mai buni portari din lume” la 40 de ani, relatează AFP.

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid în primul episod din sferturile Ligii Campionilor, la capătul unei partide în care Luis Diaz, Harry Kane și Kylian Mbappe și-au trecut numele pe lista marcatorilor. După meci, Vincent Kompany a fost întrebat dacă Manuel Neuer e cel mai bun portar din toate timpurile, o întrebare care l-a pus în dificultate, ținând cont că este conaționalul lui Thibaut Courtois.

Cum a răspuns Kompany la întrebarea intrigantă a presei

“Cel mai bun portar din istorie? O să-mi faceţi probleme cu prietenul meu Thibaut Courtois! Dar da, este unul dintre cei mai buni. Şi demonstrează asta de foarte, foarte mult timp“, a declarat tehnicianul belgian.

“Faptul că este încă la acest nivel astăzi, nu ştiu cum era acum câţiva ani, mă impresionează în fiecare zi, la 40 de ani. Este încă unul dintre cei mai buni portari din lume“, a adăugat el.

“Is Manuel Neuer the best GK of all-time?”

🗣️ Vincent Kompany: “(Laughs). You are going to get me in trouble with guys like Thibaut Courtois, whom I like very much as well.

Look, everybody can have their own choice, but Neuer is one of the very few.

