“E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 11:27

Vincent Kompany, în timpul unui meci / Profimedia

Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, l-a lăudat pe Manuel Neuer, desemnat omul meciului în victoria cu 2-1 împotriva lui Real Madrid, în Liga Campionilor, care rămâne “unul dintre cei mai buni portari din lume” la 40 de ani, relatează AFP.

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid în primul episod din sferturile Ligii Campionilor, la capătul unei partide în care Luis Diaz, Harry Kane și Kylian Mbappe și-au trecut numele pe lista marcatorilor. După meci, Vincent Kompany a fost întrebat dacă Manuel Neuer e cel mai bun portar din toate timpurile, o întrebare care l-a pus în dificultate, ținând cont că este conaționalul lui Thibaut Courtois.

Cum a răspuns Kompany la întrebarea intrigantă a presei

Cel mai bun portar din istorie? O să-mi faceţi probleme cu prietenul meu Thibaut Courtois! Dar da, este unul dintre cei mai buni. Şi demonstrează asta de foarte, foarte mult timp“, a declarat tehnicianul belgian.

Faptul că este încă la acest nivel astăzi, nu ştiu cum era acum câţiva ani, mă impresionează în fiecare zi, la 40 de ani. Este încă unul dintre cei mai buni portari din lume“, a adăugat el.

Când un jurnalist spaniol l-a întrebat dacă Neuer, desemnat omul meciului, a fost “cel mai bun jucător de pe teren“, antrenorul bavarez a răspuns: “E în regulă pentru mine“, afirmând că fiecare echipă are nevoie de “performanţe deosebite în astfel de meciuri“.

Am avut şi ocazii să marcăm mai multe goluri. Sperăm că în retur atacanţii noştri vor fi cei mai buni jucători de pe teren; asta mi s-ar potrivi perfect“, a adăugat el.

Fostul jucător al lui Manchester City s-a arătat optimist în privinţa returului şi a apreciat că echipa sa “şi-a câştigat dreptul de a intra în fiecare meci pentru a câştiga“.

Manşa secundă va avea loc pe 15 aprilie, la Munchen, de la ora 22:00.

Sursa: Agerpres.ro

