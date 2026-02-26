Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid! - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) şi clubul unde este antrenor, Inter Milano, încearcă o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Nerazzurrii vor să îl aducă, în vară, de la Real Madrid pe Rodrygo (25 de ani).
Cotat la 60 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Rodrygo mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2028.
Inter vrea să îl transfere în vară pe Rodrygo
El a evoluat în 26 de meciuri pentru Real Madrid în toate competiţiile, în acest sezon, marcând trei goluri şi oferind 6 pase decisive.
Potrivit publicaţiei spaniole El Nacional, citată de transferfeed.com, Inter se află printre echipele care vor să îl transfere pe Rodrygo în vară. Nerazzurrii vor avea însă o concurenţă mare, Arsenal, Chelsea, Tottenham, dar şi gruparea saudită Al-Hilal fiind pe urmele starului brazilian.
Rodrygo are 37 de meciuri şi 9 goluri pentru naţionala Braziliei. În preliminariile pentru World Cup 2026, Rodrygo a jucat în 12 meciuri, marcând 3 goluri şi reuşind un assist. El speră să prindă lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026, care se va vedea exclusiv în Universul Antena.
După eliminarea din Liga Campionilor, Inter mai luptă, până la finalul sezonului, pentru două trofee: Scudetto şi Cupa Italiei. În Serie A, Inter e lider detaşat, cu 10 puncte peste locul 2, ocupat de AC Milan. Echipa lui Chivu are 14 puncte peste locul 3, ocupat de campioana Napoli. În semifinalele Cupei Italiei, Inter se va înfrunta cu echipa lui Cesc Fabregas, Como.
- Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
- Kylian Mbappe ar putea fi operat la genunchi
- “Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga!
- Barcelona – Levante 3-0. Catalanii revin pe prima poziție în La Liga
- Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea