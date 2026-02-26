Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid! - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid!

Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 17:19

Comentarii
Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid!

Cristi Chivu, în timpul unui meci la Inter / Profimedia Images

Cristi Chivu (45 de ani) şi clubul unde este antrenor, Inter Milano, încearcă o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Nerazzurrii vor să îl aducă, în vară, de la Real Madrid pe Rodrygo (25 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cotat la 60 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Rodrygo mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2028.

Inter vrea să îl transfere în vară pe Rodrygo

El a evoluat în 26 de meciuri pentru Real Madrid în toate competiţiile, în acest sezon, marcând trei goluri şi oferind 6 pase decisive.

Potrivit publicaţiei spaniole El Nacional, citată de transferfeed.com, Inter se află printre echipele care vor să îl transfere pe Rodrygo în vară. Nerazzurrii vor avea însă o concurenţă mare, Arsenal, Chelsea, Tottenham, dar şi gruparea saudită Al-Hilal fiind pe urmele starului brazilian.

Rodrygo are 37 de meciuri şi 9 goluri pentru naţionala Braziliei. În preliminariile pentru World Cup 2026, Rodrygo a jucat în 12 meciuri, marcând 3 goluri şi reuşind un assist. El speră să prindă lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026, care se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Reclamă
Reclamă

După eliminarea din Liga Campionilor, Inter mai luptă, până la finalul sezonului, pentru două trofee: Scudetto şi Cupa Italiei. În Serie A, Inter e lider detaşat, cu 10 puncte peste locul 2, ocupat de AC Milan. Echipa lui Chivu are 14 puncte peste locul 3, ocupat de campioana Napoli. În semifinalele Cupei Italiei, Inter se va înfrunta cu echipa lui Cesc Fabregas, Como.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
Fanatik.ro
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
16:56
Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești
16:23
Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”
16:21
Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică”
15:32
Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: “E dramatic”
14:52
EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
14:52
Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: “Sunt trei-patru români peste el”
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 5 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 6 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele