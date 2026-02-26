Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate"

Fotbal | Fotbal intern | Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate"

Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate”

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 17:33

Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: Privare de libertate”

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

Clubul CS Păulești se află în centrul unui scandal de proporții, anumiți jucători și oficiali fiind acuzați de faptul că au influențat și alterat rezultatele unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive.

Gabi Matei a fost supus sub control judiciar, iar Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal l-a audiat și pe Adi Petre, fost atacant al celor de la FCSB.

Daniel Pancu cere toleranță zero în scandalul pariurilor

Daniel Pancu a susținut joi o conferință de presă în care a prefațat disputa cu Farul Constanța din Liga 1, însă tehnicianul arădenilor a vorbit pe scurt și despre cel mai „fierbinte” subiect din fotbalul românesc: scandalul pariurilor de la Păulești.

Antrenorul clubului din Gruia a cerut toleranță zero pentru toți cei implicați în acest dosar, chiar dacă în cazul de față este vorba despre un club din al treilea eșalon.

„Nu am văzut, doar am citit. Eu aș cere pedepse mari rău de tot la lucrurile astea. Mari de tot. Indiferent de ligă. Liga a 3-a, Liga 1, Champions League, unde o fi. Pedepse mari. Chiar și privarea de libertate”, a explicat Daniel Pancu, la conferința de presă.

